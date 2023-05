Jerez-Test: Bradl (Honda) erstmals mit Kalex-Chassis

Zum Vergleich: Bradls Chassis bei seinem Wildcard-Einsatz am Wochenende

Stefan Bradl schwang sich am Montag in Jerez erstmals auf die Honda mit Kalex-Chassis

Seit 10 Uhr ist der Circuito de Jerez-Ángel Nieto für den ersten Montag-Test der MotoGP-Saison 2023 geöffnet – und Honda-Testfahrer Stefan Bradl drehte die ersten Runden mit dem neuen Chassis aus Bobingen.

Beim Honda Test Team herrscht zum Thema Kalex zwar Redeverbot, aber bereits am Wochenende war gemutmaßt worden, dass am Montag erstmals das neue Kalex-Chassis zum Einsatz kommen würde.

Tatsächlich führte Stefan Bradl das Chassis aus Bobingen am Montagmorgen erstmals aus, das er eigentlich schon beim privaten Test am 10./11. April in Jerez testen hätte sollen. Aber HRC hatte das Chassis zu Materialtests nach Japan verfrachtet.

Zur Erinnerung: Beim Misano-Test im Semptember 2022 setzte Honda schon erstmals Alu-Schwingen von Kalex ein.