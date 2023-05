Jerez-Test: VR46-Ducati-Duo vor Quartararo (Yamaha)

Der Montag-Test in Jerez ging mit Bestzeit von Marco Bezzecchi auf der GP22 zu Ende. Im Fokus standen aber vor allem das Kalex-Chassis von Stefan Bradl und die neuesten Aero-Updates.

Die größte Neuheit beim eintägigen Jerez-Test war das Kalex-Chassis in der HRC-Box von Stefan Bradl. Allerdings zählte der Bayer am Nachmittag auch zu den Fahrern, die einen Sturz hinnehmen mussten, in seinem Fall in Kurve 5.

Außerdem treiben die MotoGP-Hersteller die Aerodynamik-Entwicklung weiter voran, besonders auffällig waren die langen Side-Pods an den RC16, gesehen sowohl bei Red Bull KTM als auch bei GASGAS Factory Tech3.

Zudem war die Verkleidung, mit der bisher nur Dani Pedrosa unterwegs war, am Montag auch an der KTM von Brad Binder zu sehen. Der Edeltester schien dagegen ein neues Chassis zu bewegen.

Pramac-Routinier Johann Zarco testete ebenfalls eine modifizierte Verkleidung an seiner Ducati GP23, mit einer kleinen Öffnung an der Unterseite. Bei Aprilia war eine neue Schwinge die sichtbarste Veränderung.

Auch an den M1 von Fabio Quartararo und Franco Morbidelli waren am Montag unterschiedliche Aero-Konfigurationen im Einsatz, zudem standen in der Yamaha-Box zwei Chassis-Varianten. Quartararo testete auch einen Doppelauspuff und landete auf Platz 3 der Zeitenliste.

Die schnellsten Zeiten des Tages fuhren eineinhalb Stunden vor Schluss das VR46-Duo Marco Bezzecchi und Luca Marini, bei denen sich die Testarbeit in Grenzen hielt, weil sie auf GP22-Bikes und damit den Vorjahresmaschinen aus Borgo Panigale sitzen.

Übrigens: Abgesehen von der Arbeit an den Bikes wurde der Jerez-Test auch genutzt, um ein neues System für die Funk-Kommunikation zwischen Rennleitung und Fahrer auszuprobieren.

MotoGP-Test Jerez, 1. Mai:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984