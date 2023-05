Jerez-Test, 13 Uhr: Aleix Espargaró (Aprilia) vorne

Auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto läuft nach dem Spanien-GP ein eintägiger MotoGP-Test: Der Zwischenstand nach drei Stunden und was am Vormittag schon zu sehen war.

Seit 10 Uhr ist die Strecke geöffnet, im Fokus stand am Montagvormittag in Jerez vor allem das neue Kalex-Chassis an der RC213V von Honda-Testfahrer Stefan Bradl. Seine Markenkollegen Joan Mir und Alex Rins führten den zusätzlichen Spoiler am Heck aus, der zuvor schon bei Bradl gesichtet war.

Mir, der in Kurve 6 einmal mehr einen Sturz fabrizierte, probierte auch die Verkleidung aus, die bisher nur der Bayer eingesetzt hatte.

Bei Yamaha sind vor allem Aerodynamik-Vergleichstests im Gange. Die RC16 der Pierer-Gruppe zogen die Blicke besonders mit einem neuen Element an der Seitenverkleidung auf sich, eine Art verlängerter Side-Pod. Dani Pedrosa ist nach seinem starkem Wildcard-Auftritt am Wochenende (Platz 6 im Sprint, Platz 7 im Rennen) übrigens wieder mit von der Partie.

Kurzfristig einberufen wurde Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori, der deshalb erst in der Nacht anreiste, um für den Montag-Test den verletzten Miguel Oliveira auf der RNF-Aprilia zu vertreten.

MotoGP-Test Jerez, 1. Mai, Stand 13 Uhr:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,079 min

2. Martin, Ducati, + 0,010 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,077

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,110

5. Marini, Ducati, + 0,163

6. Bagnaia, Ducati, + 0,190

7. Quartararo, Yamaha, + 0,209

8. Zarco, Ducati, + 0,380

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,464

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,521

12. Viñales, Aprilia, + 0,634

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,660

14. Nakagami, Honda, + 0,693

15. Bradl, Honda, + 0,703

16. Miller, KTM, + 0,740

17. Bezzecchi, Ducati, + 0,789

18. Rins, Honda, + 0,803

19. Mir, Honda, + 0,990

20. Pedrosa, KTM, + 1,556

21. Folger, KTM, + 1,698

22. Savadori, Aprilia, + 2,787