Fix: Danilo Petrucci vertritt Bastianini in Le Mans

Die Nachwirkungen seiner Schulterverletzung halten Enea Bastianini noch länger von der MotoGP-WM fern. Ducati bestätigte soeben, dass er in Le Mans von Danilo Petrucci ersetzt wird.

Am 25. März brach sich Enea Bastianini bei der Sprint-Premiere in Portimão das rechte Schulterblatt. Den Comeback-Versuch in Jerez brach der Ducati-Werksfahrer am vergangenen Wochenende noch vor dem Qualifying am Samstag ab. «Ich muss mindestens bei 90 Prozent sein, um zurückzukehren, sonst macht es keinen Sinn», hielt er daraufhin fest.

Nun ist klar: Auch für den Frankreich-GP in Le Mans in einer Woche wird der WM-Dritte des Vorjahres noch nicht bereit sein. Ducati teilte am Freitag mit, dass sich stattdessen ein alter Bekannter auf die Desmosedici GP23 schwingen wird: Danilo Petrucci. Denn Michele Pirro ist am 13. und 13. Mai in Mugello bei der italienischen CIV-Meisterschaft im Einsatz.

Bereits im Vorjahr war «Petrux» für einen Grand Prix in die «premier class» zurückgekehrt, damals übernahm er in Buriram/Thailand die Suzuki GSX-RR von Joan Mir. Nun steht der 32-jährige Italiener also vor eine Rückkehr in das Ducati-MotoGP-Werksteam, für das er 2019 in Mugello und 2020 in Le Mans zwei GP-Siege feierte.

«Ich bin begeistert, wieder in der MotoGP ein Rennen zu fahren, auch wenn es mir leidtut, dass Enea noch einen Grand Prix verpasst», kommentierte Petrucci die Nachricht. «In Le Mans habe ich mit der Desmosedici GP mein letztes Rennen in der MotoGP gewonnen. Es wird eine Ehre sein, das Weltmeister-Bike zu fahren und die Lederkombi zu tragen, mit der ich in der Vergangenheit gewonnen habe. Es sind unbeschreibliche Emotionen, ich kann es kaum erwarten, mit dem Ducati Lenovo Team zurück auf die Strecke zu gehen. Danke an Barni, dass sie mich diese Chance ergreifen lassen, und an Ducati, dass sie an mich gedacht haben.»

Vor seinem kurzen MotoGP-Comeback ist Petrux an diesem Wochenende noch auf der Barni-Ducati beim Superbike-WM-Meeting auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Einsatz. Den Freitag beendete er auf Rang 14.