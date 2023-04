Enea Bastianini muss Comeback in Jerez abbrechen

Am Samstagvormittag warf Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini beim Spanien-GP in Jerez das Handtuch: Er wird im Qualifying nicht mehr auf die Strecke gehen, weil ihn die rechte Schulter zu stark einschränkt.

Am 25. März brach sich Enea Bastianini bei der Sprint-Premiere in Portimão das rechte Schulterblatt. Nach einem Testlauf auf der Panigale in Misano zu Beginn der Woche trat er die Reise nach Andalusien an, am Donnerstag bestand er auch den medizinischen Test und bekam grünes Licht für ein Comeback.

Auf der Desmosedici GP23 hatte der Ducati-Werksfahrer auf dem Circuito de Jerez aber sichtlich Mühe, nach FP2 lag er mit 1,277 sec Rückstand nur auf Platz 21.

Schon am Freitagabend hatte der WM-Dritte des Vorjahres deshalb angekündigt: «Mir fehlt die Kraft, um viele Runden zu fahren und schnell zu sein. Ich bin vielleicht bei 60 Prozent. Ich bin aber hier, um ein paar Punkte zu holen. Wenn das nicht möglich ist, werde ich aufhören.»

Die Schmerzen waren dann auch am Samstagmorgen zu stark, nach fünf Runden im Freien Training trafen die «Bestia» und seine Ducati-Lenovo-Mannschaft deshalb die Entscheidung, den Comeback-Versuch abzubrechen.

MotoGP-Ergebnis FP, Jerez (29.04.):

1. Oliveira, Aprilia, 1:37,229 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,103 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,243

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,283

5. Nakagami, Honda, + 0,295

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,404

7. Brad Binder, KTM, + 0,410

8. Martin, Ducati, + 0,414

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,418

10. Viñales, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,557

12. Bagnaia, Ducati, + 0,587

13. Marini, Ducati, + 0,637

14. Pedrosa, KTM, + 0,688

15. Miller, KTM, + 0,691

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,869

17. Bradl, Honda, + 1,019

18. Mir, Honda, + 1,058

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,238

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,238

21. Rins, Honda, + 1,405

22. Bastianini, Ducati, + 1,864

23. Folger, KTM, + 2,306

24. Lecuona, Honda, + 2,527