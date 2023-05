Luca Marini: «Hatte es in meiner Karriere nie leicht»

Nach seinem ersten MotoGP-Podestplatz in Austin gab Luca Marini gegenüber SPEEDWEEK.com detaillierte Einblicke in seine Gedankenwelt. Außerdem erklärte der VR46-Ducati-Fahrer, welche Rolle Glück in seinem Sport spielt.

In seiner zweiten Saison als MotoGP-Stammfahrer hat es Luca Marini zunächst im Argentinien-Sprint und anschließend im Rennen in Texas auf das Podest der Königsklasse geschafft. Für den Mooney-VR46-Joungster war dies ein entscheidender Moment, auf den er lange gewartet hat. «Ich war im letzten Jahr ein paar Mal nah dran am Podest», zeigte der Italiener auf.

«Jedoch fehlte mir einfach das Glück oder es war nicht der richtige Zeitpunkt. Manchmal braucht es einfach etwas Glück, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In Austin hingegen war alles perfekt. Ich hatte eine gute Startposition und eine solide Pace, die mir das schöne Rennergebnis eingebracht hat.»

Im Interview mit Speedweek.com erklärte Marini, welcher Faktor für ihn erfolgsentscheidend ist. «Wir Fahrer definieren uns durch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Unser Team und das Bike sind die wichtigsten Teile.»

Dabei betonte der 25-Jährige: «Ich hatte es in meiner Karriere nie leicht, da ich immer mit schwierigen Ausgangslagen zu kämpfen hatte. Aber ich bin in der Lage, mir ein Team aufzubauen, das ich mag. Ich fühle mich mit den Leuten um mich herum wohl, was mir dabei hilft, mein Talent auf der Strecke zu zeigen.»

Während Marini in Argentinien seinen ersten Sprint-Podestplatz feierte, siegte sein Teamkollege Marco Bezzecchi im Rennen am Sonntag. Doch der Moto2-Vizeweltmeister von 2020 kommentierte diesen überraschend: «Ich habe dabei nichts Besonderes gefühlt, auch wenn er mein Freund ist. Es war das gleiche Gefühl wie als Rins in Austin gewonnen hatte. Ich wurde von einem anderen Fahrer geschlagen, das ist alles. Ich denke nicht, dass der Teamkollege der erste Rivale ist, den es zu schlagen gilt. Dein erster Rivale bist du selbst. Das motiviert mich am meisten. Ich arbeite so hart wie möglich, denn ich weiß, dass dann die Resultate auch kommen werden.»

Nach dem Austin-Podestplatz strebt Marini nun nach seinem ersten MotoGP-Sieg. «Es kommt stark auf den Moment drauf an. Aber der zweite Platz in Austin hat mir gelehrt, dass ich in den ersten beiden Runden Fehler gemacht habe. Die Zeit, die ich dort verloren habe, konnte ich im restlichen Rennen unmöglich wieder gutmachen. Um zu gewinnen, muss ich von Rennbeginn an bei der Sache sein. Denn wenn du zögerst, bist du raus.»

