Tony Arbolino (Marc VDS): MotoGP-Chancen bei Ducati?

Die Performance des 22-jährigen Tony Arbolino wird von den Ducati-Managern aufmerksam verfolgt. Der Moto2-Titelanwärter könnte ein Kandidat bei Gresini Ducati werden.

Beim GP von Spanien in Jerez fiel auf, dass die Ducati-Verantwortlichen schon in den Trainings die Moto2-Ergebnisse recht aufmerksam verfolgten. Das hat einen klaren Grund: Der 22-jährige Moto2-Titelanwärter Tony Arbolino aus Mailand könnte ein seriöser Kandidat für die MotoGP-WM 2024 werden, zum Beispiel beim Gresini-Team, wenn dort Fabio Di Giannantonio in seiner zweiten Saison weiter im Schatten von GP22-Kollegen wie Alex Márquez, Bezzecchi und Marini steht.

Arbolino hat bereits 2022 drei Moto2-GP-Siiege (Texas, Buriram und Sepang) errungen und den vierten WM-Rang sichergestellt. 2021 stand er beim Liqui Moly-Intact-Team als Rookie unter Vertrag, sammelte 51 Punkte, landete auf dem 14. WM-Rang – und wurde dann bei Intact seltsamerweise trotz eines Zwei-Jahres-Vertrags an Marc VDS frei gegeben. Er hatte sich im deutschen Team nie wohl gefühlt und nie die erhoffte Nestwärme gespürt. Offenbar war den Teameigentümern sein fahrerisches Potenzial verborgen geblieben. Sein Nachfolger Jeremy Alcoba erwies sich als Reinfall.

Tony Arbolino hat in der laufenden Moto2-Saison bereits den Argentinien-GP gewonnen und liegt nach vier von 20 Rennen punktgleich mit Pedro Acosta auf dem ersten WM-Rang. Beide Fahrer haben 74 Punkte eingesammelt, aber der Spanier hat zwei Saisonsiege in der Tasche und deshalb wegen der besseren Einzelergebnisse den ersten WM-Platz inne.

Arbolino wird wie Enea Bastianini von Carlo Pernat gemanagt, der in der Vergangenheit schon Werksfahrer wie Loris Capirossi und Andrea Iannone bei Ducati Corse eingeschleust hat und den junben Schützling nicht mit voreiligen MotoGP-Plänen aus dem Konzept bringen will.

«Es ist zu früh, um über die MotoGP-Möglichkeiten von Tony zu sprechen», erklärte Carlo Pernat auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Ein möglicher Klassenwechsel wird auch nicht davon abhängen, ob er den Moto2-Titel gewinnt oder nicht.»

Denn mit Casey Stoner, Andrea Dovizisoso, Maverick Viñales, Joan Mir, Raúl Fernández, Jorge Martin, Jack Miller, Brad Binder, Aleix Espargaró, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira und Alex Rins haben sich genug Fahrer in der MotoGP etabliert, die in der Mittelgewichtsklasse keinen WM-Titel gewonnen haben.

Moto2-Ergebnisse Jerez (30.04.):

1. Lowes, Kalex, 21 Rdn in 35:45,107 min

2. Acosta, Kalex, + 2,841 sec

3. López, Boscoscuro, + 9,618

4. Arbolino, Kalex, + 10,163

5. Canet, Kalex, + 11,056

6. Dixon, Kalex, + 11,923

7. Chantra, Kalex, + 12,586

8. Arenas, Kalex, + 14,948

9. Salac, Kalex, + 16,470

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 18,550

11. Garcia, Kalex, + 22,134

12. Gonzalez, Kalex, + 22,817

13. Baltus, Kalex, + 23,080

14. Roberts, Kalex, + 25,110

15. Tulovic, Kalex, + 26,709

16. Alcoba, Kalex, + 26,922

17. Bendsneyder, Kalex, + 28,568

18. Foggia, Kalex, + 30,384

19. Gomez, Kalex, + 33,223

20. Ramirez, Forward, + 36,775

21. Agius, Kalex, + 36,812

22. Guevara, Forward, + 37,151

23. Van den Goorbergh, Kalex, + 39,637

24. Skinner, Kalex, + 39,786

25. Dalla Porta, Kalex, 1:02,672

26. Minamimoto, Kalex, 1:03,282

WM-Stand nach 4 von 20 Rennen:

1. Acosta 74 Punkte. 2. Arbolino 74. 3. Canet 52. 4. Lopez 45. 5. Lowes 43. 6. Salac 40. 7. Dixon 36. 8. Chantra 29. 9. Arenas 27. 10. Gonzalez 26. 11. Aldeguer 20. 12. Alcoba 19. 13. Garcia 17. 14. Bendsneyder 16. 15. Vietti 15. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 7. 18. Roberts 6. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1. 21. Tulovic 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100. 2. Boscoscuro 49.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 117. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. Pons Wegow Los40 69. 4. SpeedUp 65. 5. Gresini Racing 59. 6. GASGAS Aspar 36. 7. Idemitsu Honda Team Asia 30. 8. Yamaha VR46 26. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 11. 12. Italtrans Racing 8. 13. Fieten Olie Racing GP 7.