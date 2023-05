Marc Márquez: Ich fahre Kalex-Chassis im 1. Training

Repsol-Honda-Star Marc Márquez vergeudet keine Zeit mehr und wird bereits im ersten Le-Mans-Training das neue Kalex-Chassis ausprobieren.

Marc Márquez wird sich morgen im ersten Training in Le Mans zum ersten Mal seit seiner Kollision beim Portimão-GP am 26. März wieder auf seine Honda RC213V schwingen. In der Weltmeisterschaft steht für den sechsfachen MotoGP World Champion nicht mehr viel auf dem Spiel. Nur hoffnungslose Optimisten können dem Spanier noch einen Titelgewinn zutrauen, denn Pecco Bagnaia hat inzwischen 80 Punkte Vorsprung auf den Repsol-Honda-Star, der bisher nur sieben Punkte für den dritten Platz im Sprint von Portugal auf dem Konto hat.

Marc Márquez gelang in Portimão die Pole-Position und er stieg nach Platz 3 im Sprint aufs Podest. Rechnet er sich aus, dass er auf diesem Level in Le Mans in die WM zurückkehren kann? «Natürlich bin ich wirklich froh, dass ich jetzt zurückkommen kann. Aber ich darf von diesem Wochenende nicht viel erwarten. Denn ich bin seit eineinhalb Monaten kein Motorrad gefahren. Das Ziel für diese drei Tage wird sein, den Rhythmus mit dem MotoGP-Bike wieder zu finden. Dann haben wir drei freie Wochenenden. In dieser Zeit möchte ich meine körperliche Verfassung wieder in Schwung bringen. Denn mit dem lädierten Mittelhandknochen war es schwierig, im Fitness Centre richtig hart zu trainieren. Ich bin vermutlich nicht so fit wie in Portimão.»

«Ich werde mich aber an diesem Wochenende auch bemühen, für das Team und für Honda zu arbeiten. Ich habe den Montag-Test in Jerez verpasst, der zu den wichtigsten Tests im Kalender zählt. Deshalb möchte ich diese Sachen hier ausprobieren. Leider sieht es so aus, als könnte das Wetter wechselhaft werden,

aber wir werden das Beste aus der Situation machen.»

Ob mit den «Sachen von Jerez» der neue Kalex-Rahmen gemeint war, dazu äußerte sich Marc Márquez zuerst nicht konkret.

Aber außer dem deutschen Chassis gab es in Jerez keine neuen Teile oder Komponenten zu probieren…

Übrigens: In den nächsten drei Tagen muss in Le Mans täglich mit Regenschauern gerechnet werden.

Auf Nachfrage der Journalisten räumte Marc dann offen ein, dass er morgen das deutsche Chassis in der Box haben wird. «Es ist Pflicht, dass ich das Kalex-Chassis probiere, und ich stimme da völlig zu. Es ist natürlich nicht die beste Strategie, wenn man das bestmögliche Ergebnis an einem GP-Weekend erreichen will, die Trainingszeit für einen Chassis-Test zu nützen und viele Dinge zu probieren. Aber jetzt ist die Gelegenheit, das zu tun, denn nach Le Mans haben wir drei Wochen Pause, in dieser Zeit kann weitergearbeitet werden. Ich werde das Kalex-Chassis deshalb bereits im ersten Training am Freitag fahren, wenn das Wetter in Ordnung ist.»

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.