Le Mans FP2: Miller mit Bestzeit, Marc Márquez Achter

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller fuhr am Freitag in Le Mans zweimal Bestzeit, Honda-Star Marc Márquez stürzte am Nachmittag ein zweites Mal und Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) muss ins Q1.

Am Freitagnachmittag blieb es in Le Mans zwar trocken, es war bei knapp 19 Grad Außentemperatur aber kühl. Die Wolken hatten sich vor die Sonne geschoben, die Asphalttemperatur lag bei 35 Grad – und die Bedingungen waren wohl mitverantwortlich für eine wahre Sturzorgie: Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró stürzte im einstündigen zweiten Training der MotoGP-Klasse bereits nach wenigen Minuten in Kurve 9. Yamaha-Pilot Franco Morbidelli landete kurz darauf in Kurve 14 im Kiesbett.

Nach gerade einmal zehn Minuten trug sich auch Oliveira-Ersatz Lorenzo Savadori auf der RNF-Aprilia in die Crash-Liste ein, ehe Joan Mir seine RC213V mit dem neuen Kalex-Chassis in Kurve 7 auf die Standfestigkeit überprüfte. GASGAS-Tech3-Rookie Augusto Fernández rutschte in Kurve 4 aus und dann flog Alex Márquez in Kurve 7 ab – in nur 13 Minuten stürzten gleich sechs MotoGP-Piloten, glücklicherweise blieben alle unverletzt.

Nach etwas mehr als 20 Minuten stürzte dann auch noch Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin in Kurve 10, während Aleix Espargaró offenbar mit einem Problem langsam zurück an die Box rollte.

In der kombinierten Zeitenliste sorgte in der ersten halben Stunde einzig der WM-Zweite Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) mit einer 1:31,654 min für eine nennenswerte Verbesserung in den Top-10.



Zur Erinnerung: Die Vormittagsbestzeit von Red Bull-KTM-Neuzugang Jack Miller war eine 1:31,449 min.

Bastianini-Ersatz Danilo Petrucci, Le Mans-Sieger von 2020, verlängerte die Crash-Liste der Session 20 Minuten vor Schluss um einen weiteren Namen. Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo erlebten Schreckmomente, überstanden die Wackler aber unbeschadet.

Mit Anbrechen der finalen Viertelstunde fielen auch die Zeiten zunehmend, Brad Binder unterbot mit einer 1:31,352 min als Erster die Richtmarke seines Red Bull-KTM-Teamkollegen Jack Miller. Bezzecchi zog mit einer 1:31,150 min nach.

Rückkehrer Marc Márquez hängte sich auf der Suche nach einem Zugpferd an WM-Leader Pecco Bagnaia, der damit alles andere als glücklich war und lieber wieder die Ducati-Box ansteuerte.

Zwei Minuten vor Schluss setzte sich Aleix Espargaró in 1:31,069 min an die Spitze des Klassements, übrigens mit den zusätzlichen Winglets an der Gabel an seiner RS-GP. Jack Miller aber holte sich im Finish mit der ersten 1:30er-Zeit des Wochenendes den ersten Platz wieder zurück.

Marc Márquez hielt sich auf Platz 8, obwohl er in seiner letzten Runde in Kurve 9 noch einen Crash fabrizierte, bei dem seine RC213V übel zugerichtet wurde. Der achtfache Weltmeister blieb dabei unverletzt.

Bagnaia schaffte im letzten Versuch als Neunter noch den Sprung in die Top-10, die Fabio Quartararo als Zwölfter verpasste. Damit muss der französische MotoGP-Held am Samstag vor heimischem Publikum ins Q1.

Der Bayer Jonas Folger (GASGAS Factory Racing Tech3) beendete den Freitag mit 2,722 sec Rückstand auf dem 21. Platz. RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández brach seinen Comeback-Versuch nach der Unterarm-OP bereits nach drei Runden am Vormittag ab.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:30,950 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,119 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,200

4. Martin, Ducati, + 0,285

5. Zarco, Ducati, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,392

7. Brad Binder, KTM, + 0,402

8. Marc Márquez, Honda, + 0,482

9. Bagnaia, Ducati, + 0,517

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,558

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Quartararo, Yamaha, + 0,700

13. Mir, Honda, + 0,850

14. Rins, Honda, + 0,992

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,040

16. Nakagami, Honda, + 1,048

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,139

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,361

19. Petrucci, Ducati, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,539

21. Folger, KTM, + 2,722

MotoGP-Ergebnis FP1, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:31,449 min

2. Marini, Ducati, + 0,095 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,218

4. Zarco, Ducati, + 0,315

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,338

6. Mir, Honda, + 0,351

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,353

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,423

9. Viñales, Aprilia, + 0,441

10. Bagnaia, Ducati, + 0,466

11. Quartararo, Yamaha, + 0,497

12. Marc Márquez, Honda, + 0,524

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,704

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,725

15. Nakagami, Honda, + 0,816

16. Martin, Ducati, + 0,847

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,261

18. Rins, Honda, + 1,460

19. Petrucci, Ducati, + 1,719

20. Savadori, Aprilia, + 2,524

21. Folger, KTM, + 3,317

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,623