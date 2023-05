Le Mans FP1: Miller top, Marc Márquez nach Sturz 12.

Marc Márquez' erstes Bike wurde nach dem Crash zurück an die Box geschoben

In einer ereignisreichen ersten MotoGP-Session von Le Mans schafften es einmal mehr beide Red Bull-KTM-Piloten in die Top-3. Im Repsol-Honda-Werksteam kam das neue Kalex-Chassis zum Einsatz.

Das Wetter wird beim Frankreich-GP immer besonders genau beobachtet, immerhin fanden von bisher 21 MotoGP-Rennen in Le Mans ganze elf zumindest teilweise im Regen statt. Am Freitagvormittag strahlte zum Beginn des 1000. Grand Prix der WM-Geschichte aber die Sonne über dem 4,185 km langen Circuit Bugatti.

Um 10.45 Uhr begann das erste Training der Königsklasse, erstmals seit dem Saisonauftakt in Portimão und nach überstandener Daumenverletzung ging dabei Marc Márquez wieder auf die Strecke. In der Repsol-Honda-Box stand für Márquez und seinen Teamkollegen Joan Mir je ein neues Kalex-Chassis bereit, das Stefan Bradl beim Montag-Test in Jerez erstmals ausgeführt hatte.

Nach gerade einmal zwölf Minuten stürzte Rückkehrer Márquez in Kurve 11 (noch auf dem bisherigen TSR-Chassis). Der prüfende Blick des 30-jährigen Spaniers ging noch im Kiesbett auf seinen rechten Daumen, dafür nahm er den Handschuh kurz ab, glücklicherweise schien aber alles in Ordnung zu sein.

Damit stand nur noch die RC213V mit dem Kalex-Chassis in der Márquez-Box, während Mir nach 20 Minuten bereits auf das Chassis aus Bobingen wechselte. Nachdem er sich ein frisches Alpinestars-Leder geholt hatte, setzt auch Marc Márquez die Session auf seinem zweiten Bike fort.

Auch bei LCR lief der Auftakt in den Frankreich-GP nicht problemlos ab: Takaaki Nakagamis Honda begann zur Halbzeit der Session zu qualmen. Dem Japaner wurde auf Start-Ziel angezeigt, dass er sein Bike abstellen musste. Die Streckenposten mussten auch kurz aufflackernde Flammen löschen.

Wenig später stürzte Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio in Kurve 3.

Als noch 15 Minuten auf der Uhr standen, führte Pecco Bagnaia die Zeitenliste mit einer 1:32,332 min vor seinem Ducati-Markenkollegen Jorge Martin an. Hinter Aleix Espargaró (Aprilia) und Jack Miller (KTM) hielt sich Tech3-GASGAS-Rookie Augusto Fernández in den Top-5, Marc Márquez lag auf Rang 6 – ehe die Zeitenjagden auf frischen Soft-Hinterreifen begannen.

Die Vormittags-Bestzeit zeigte am Ende Red Bull-KTM-Neuzugang Jack Miller mit einer 1:31,449 min. Hinter VR46-Ducati-Pilot Luca Marini (+ 0,095 sec) klassierte sich mit Brad Binder (+ 0,218) eine weitere KTM in den Top-3.

Zum Vergleich: Die Pole-Zeit (gleichzeitig der All-Time-Lap-Record) von Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia aus dem Vorjahr war eine 1:30,450 min.

Honda-Neuzugang Joan Mir schaffte auf dem Kalex-Chassis Rang 6 (+ 0,351 sec). WM-Leader Bagnaia schob sich im letzten Versuch noch auf Platz 10. Sein Teamkollege für dieses Wochenende, Bastianini-Ersatz Danilo Petrucci, landete mit 1,719 sec Rückstand auf Rang 19.

Lokalmatador Fabio Quartararo, der die Session zwar auf dem neuen Chassis vom Jerez-Test begonnen hatte, am Ende aber wieder sein altes Yamaha-Chassis einsetzte, verpasste als Elfter die vorläufigen Top-10-Plätze, genauso wie Marc Márquez auf Rang 12 (+ 0,524 sec).

RNF-Aprilia-Pilot Rául Fernández absolvierte eine Woche nach der Arm-Pump-OP nur drei Runden und musste den Comeback-Versuch abbrechen.

MotoGP-Ergebnis FP1, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:31,449 min

2. Marini, Ducati, + 0,095 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,218

4. Zarco, Ducati, + 0,315

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,338

6. Mir, Honda, + 0,351

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,353

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,423

9. Viñales, Aprilia, + 0,441

10. Bagnaia, Ducati, + 0,466

11. Quartararo, Yamaha, + 0,497

12. Marc Márquez, Honda, + 0,524

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,704

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,725

15. Nakagami, Honda, + 0,816

16. Martin, Ducati, + 0,847

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,261

18. Rins, Honda, + 1,460

19. Petrucci, Ducati, + 1,719

20. Savadori, Aprilia, + 2,524

21. Folger, KTM, + 3,317

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,623

Moto2-Ergebnis FP1, Le Mans (12.05):

1. Salac, Kalex, 1:36,658 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,049 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,099

4. Vietti, Kalex, + 0,256

5. Canet, Kalex, + 0,317

6. Gonzalez, Kalex, + 0,331

7. Arbolino, Kalex, + 0,362

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,439

9. Dixon, Kalex, + 0,470

10. Garcia, Kalex, + 0,480



Ferner:

17. Tulovic, Kalex, + 1,031