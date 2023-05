Johann Zarco (Ducati/5.): «Wie ein Schock!»

Lokalmatador Johann Zarco reihte sich auf der Pramac-Ducati am Freitag in Le Mans auf Platz 5 ein und klagte über die niedrigen Temperaturen, die viele Stürze verursachten.

Routinier Johann Zarco war am Freitag als Fünfter der Tabelle drittbester Ducati Desmosedici-Fahrer im Feld der MotoGP-Asse auf dem Circuit Bugatti von Le Mans. Der zweifache Moto2-Weltmeister aus Südfrankreich fädelte sich direkt hinter seinem spanischen Teamkollegen Jorge Martin ein und verlor 0,3 Sekunden auf die Bestzeit von Jack Miller (Red Bull-KTM) ein.

«Die wichtigste Aufgabe haben wir erledigt, wir haben uns einen Platz im Q2 gesichert. Es war wichtig, heute auf dem Motorrad hier etwas Vertrauen zu finden. Die niedrigen Temperaturen sind aber wie ein Schock», stellte der 32-Jährige unmissverständlich fest. «Zu Beginn der Saison hatten wir ja immer ganz gute Temperaturen auf der Piste. Jetzt erkennt man, dass der Vorderreifen bei diesen Verhältnissen nicht richtig arbeitet und nicht auf Betriebstemperatur kommt. Daher konnten wir heute auch so viele Stürze sehen.»

Dennoch ging die Attacke von Zarco im Finish der unruhigen zweiten Session auf. «Ich konnte auf dem Motorrad sitzen bleiben und war auch noch schnell genug. Ich werde jetzt mit Massimo an einigen Details arbeiten, um mein Gefühl möglichst noch zu verbessern», nahm er sich vor.

Zarco wirkt extrem hungrig, denn nach 16 MotoGP-Podestplätzen ist in der siebten Saison in der «premier class» der erste Sieg überfällig. Zarcos Marschroute für den Samstag beim Heim-Rennen: «Ich will in die erste Startreihe und dann auch im Sprint um das Podium kämpfen. Das ist wirklich das Ziel. Wir werden sehen, aber wir haben heute die Hauptarbeit erledigt und sind ins Q2 aufgestiegen.»

Zarco schildert die aktuellen Schwierigkeiten so: «Man bekommt den Vorderreifen einfach nicht so zum Arbeiten, wie man es gerne hätte – auch nicht mit der weichen Mischung. Die Aussentemperaturen sind einfach zu niedrig, die Reifen werden kalt, und das macht die Situation mühsam. Wenn man dann Druck machen will, kann man eine Überraschung erleben, wenn das Vorderrad einklappt.»

© Gold & Goose Willkommen in Le Mans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Zarco und Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:30,950 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,119 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,200

4. Martin, Ducati, + 0,285

5. Zarco, Ducati, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,392

7. Brad Binder, KTM, + 0,402

8. Marc Márquez, Honda, + 0,482

9. Bagnaia, Ducati, + 0,517

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,558

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Quartararo, Yamaha, + 0,700

13. Mir, Honda, + 0,850

14. Rins, Honda, + 0,992

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,040

16. Nakagami, Honda, + 1,048

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,139

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,361

19. Petrucci, Ducati, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,539

21. Folger, KTM, + 2,722

MotoGP-Ergebnis FP2, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:30,950 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,119 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,200

4. Martin, Ducati, + 0,285

5. Zarco, Ducati, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,392

7. Brad Binder, KTM, + 0,402

8. Marc Márquez, Honda, + 0,482

9. Bagnaia, Ducati, + 0,517

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,558

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Quartararo, Yamaha, + 0,700

13. Rins, Honda, + 0,992

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,040

15. Nakagami, Honda, + 1,048

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,139

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,361

18. Mir, Honda, + 1,419

19. Petrucci, Ducati, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,539

21. Folger, KTM, + 2,722

MotoGP-Ergebnis FP1, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:31,449 min

2. Marini, Ducati, + 0,095 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,218

4. Zarco, Ducati, + 0,315

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,338

6. Mir, Honda, + 0,351

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,353

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,423

9. Viñales, Aprilia, + 0,441

10. Bagnaia, Ducati, + 0,466

11. Quartararo, Yamaha, + 0,497

12. Marc Márquez, Honda, + 0,524

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,704

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,725

15. Nakagami, Honda, + 0,816

16. Martin, Ducati, + 0,847

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,261

18. Rins, Honda, + 1,460

19. Petrucci, Ducati, + 1,719

20. Savadori, Aprilia, + 2,524

21. Folger, KTM, + 3,317

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,623