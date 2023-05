Brad Binder (KTM/6.): «Ich habe es verpatzt»

Brad Binder musste in Le Mans auf dem Weg zum sechsten Platz einige Hürden meistern. Erst schickte ihn Alex Márquez in die Prärie, dann verbremste er sich in der Schikane und musste eine «long lap» fahren.

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder erlebte nach Platz 2 im Sprint am Samstag am Sonntag in Le Mans ein abwechslungsreiches 27-Runden-Rennen mit vielen erbarmungslosen Zweikämpfen und einem Long-Lap-Penalty, der aber den angriffslustigen Südafrikaner nicht daran hinderte, auf Platz 6 über den Zielstrich zu brausen, zehn kostbare Punkte zu sammeln und im Titelkampf weiter mitzumischen.

«Ich habe heute wieder einen gewaltigen Start hingelegt, aber nachher ist es knifflig geworden. Ich war vom zehnten Platz bis zur Kurve 4 schon weit nach vorne gerauscht, aber bei der Anfahrt zum Turn 6 hat mich jemand gerammt, ich weiß nicht, wer das war. Ich musste einen Riesenumweg fahren, ich fiel auf Platz 18 oder 20 zurück. Es war dann eine riesige Herausforderung, durchs Feld nach vorne zu fahren. Aber ich habe es geschafft, ich habe viele Jungs eingefangen und viele Positionen wettgemacht. Leider habe ich dann beim Überholversuch gegen Jack meinen Bremspunkt etwas verpasst, deshalb bin ich in der Schikane geradeaus gefahren. Ich dachte, ich hätte die korrekte Zeit freiwilllig wieder preisgegeben, aber ich lag bei meiner Schätzung eine Zehntelsekunde daneben. Deshalb habe ich die ‘long lap’ fahren müssen, das war in keiner Hinsicht ideal.»

Binder: «Aber zusammenfassend muss ich sagen, wenn wir die drei Angelegenheiten, die in diesem Rennen schief gegangen sind, in Betracht ziehen, dann ist Platz 6 ein perfektes Ergebnis! Ja, was sollen wir tun?»

Hielt Brad seinen Long-Lap-Penalty für gerechtfertigt? «Im Regelbuch steht, du musst in so einen Fall eine Sekunde herschenken. Es hat sich herausgestellt, dass ich nur 0,9 Sekunden zurückgegeben habe. Ich habe es also verpatzt», lachte der KTM-Star und Moto3-Weltmeister von 2016. «Es ist normal, dass sie dir dann eine Strafe aufbrummen.»

Auch Alex Márquez bekam eine Strafe: Er wird bei seinem nächsten Sonntag-Rennen am Grid drei Plätze zurückversetzt, weil er Binder in der ersten Runde in Kurve 6 auf eine Umlaufbahn geschickt hat.

Aber auch das war eine strittige Szene, man könnte diesen Vorfall auch als Rennunfall gelten lassen.

Binder: «Ich habe nichts von diesem Penalty gehört. Es tut mir leid für Alex, denn in der Startphase können leider gewisse Dinge daneben gehen. Es war nur etwas unglücklich für mich, dass ich deswegen vom fünften oder sechsten Platz auf Platz 20 zurückgeworfen wurde. Dieser Vorfall hat mein Rennen um einiges erschwert, es wurde dann viel kniffliger. Aber ich bin zufrieden damit, wie ich diese Situationen gemeistert habe. Ärgerlich ist nur, dass ich den Angriff auf Jack in der Schikane verpfuscht habe. Aber ‘thats life’. Jetzt nehmen wir drei Wochen Pause und machen in Mugello weiter.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F:

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Runden in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Dani Pedrosa (E), KTM, 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Michele Pirro (I), Ducati, 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández (E), Aprilia, 3. 26. Stefan Bradl (D), Honda 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.