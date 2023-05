Taka Nakagami (Honda/9.): Mugello auf Kalex-Chassis?

Idemitsu-LCR-Honda-Fahrer Taka Nakagami hatte in Le Mans keine einfachen Stand, hofft aber nun für das Wochenende in Mugello zumindest auf eine Kostprobe mit dem Kalex-Chassis.

Der Japaner Taka Nakagami profitierte von einigen Stürzen im MotoGP-Rennen von Le Mans und brachte die LCR-Honda schlussendlich auf Platz 9 ins Ziel. Im Rennen fuhr der Japaner phasenweise hinter seinem spanischen Teamkollegen Alex Rins, der jedoch zu Sturz kam.

«Es war wieder ein harter Tag, ich kann mit diesem Ergebnis nicht happy sein. Das Gefühl auf dem Bike war so, dass ich auf der Front von Beginn an kein wirkliches Feedback hatte in den Bremszonen», erklärt Nakagami. «Das Heck hat auf die Front gedrückt. Ich wusste, dass ich stürze, wenn ich mehr Druck mache. Was ich tun konnte war, einfach das Rennen zu beenden. Aber ich kann nicht happy sein über die Performance. Das Gefühl war wirklich nicht gut, es war ziemlich schwierig.»

Dann erklärte Nakagami: «Ich war hinter Alex Rins, die Pace und Rundenzeit war recht ähnlich. Als ich ihn in Kurve 9 stürzen sah auf der Bremse, hatte ich das selbe Gefühl. Wenn ich Druck gemacht hätte, dann wäre mir wohl das Gleiche passiert wie ihm. Ich habe dann zurückgesteckt, ich wollte nicht über das Limit gehen. Es ist schade, ich will während des Rennens nicht zurückstecken. Leider ist eine gewisse Beschränkung da. Immerhin bin ich in die Top-Ten gekommen, aber ich habe natürlich von den vielen Stürzen profitert.» Das Fazit des Japaners ist klar: «Wir müssen am Gefühl für die Front arbeiten.»

Zum möglichen Einsatz eines Kalex-Chassis' für Mugello sagt Nakagami: «Ich hoffe, ich kann es in Mugello probieren. Ich hoffe, dass es möglich ist.» Zu den Erkenntnissen mit dem Kalex-Rahmen aus der Márquez-Box sagt Nakagami: «Um ehrlich zu sein, war es schwierig, Vergleiche zu machen. Marc war am ganzen Wochenende der schnellste Honda-Fahrer. Von den Daten her fühlte sich Marc im Bereich der Bremspunkte etwas besser, er war der schnellste Honda-Fahrer am Kurvenscheitelpunkt.»

Taka überlegt: «Okay, man kann nicht sagen, ob es jetzt das Kalex-Chassis war oder Marcs Fahrkönnen. Er hat sich aber jedenfalls für das Kalex-Chassis für das Rennen entschieden und seine Pace war gut. Es war so gesehen zumindest etwas Positives. Ich werde jetzt HRC fragen, ob ich das Kalex-Chassis in Mugello verwenden darf.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F:

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Runden in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Dani Pedrosa (E), KTM, 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Michele Pirro (I), Ducati, 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández (E), Aprilia, 3. 26. Stefan Bradl (D), Honda 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.