Alberto Puig zu Marc Márquez: «Wie vor drei Jahren»

Nach dem zweiten Platz im Qualifying lag Marc Márquez bei seinem MotoGP-Comeback in Le Mans im Rennen am Sonntag lange auf Podiumskurs. Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig lobte seinen Star in den höchsten Tönen.

«Marc ist ein fantastisches Rennen gefahren», hielt Alberto Puig in seinem Le Mans-Report fest. Daran änderte auch der Sturz des achtfachen Weltmeisters nicht, der auf Platz 3 liegend zwei Runden vor Schluss im Kiesbett landete.

«Er wusste, dass Zarco hinter ihm war, deshalb musste Marc weiter kämpfen. Es entspricht dem Charakter eines Champions, es zu versuchen und immer das Maximum aus jeder Situation zu holen. Das ist genau das, was Marc getan hat. Ich glaube, dass Marc nun auf demselben Level wie vor der Verletzung vor drei Jahren fährt. Er ist hervorragend gefahren und hat das Beste aus dem gemacht, was wir hatten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Le Mans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Beginn des Rennens © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller und Marc Márquez © Gold & Goose Der Crash von Alex Márquez und Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miller, M. Marquez, Bezzecchi © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Martin, Bezzecchi, Zarco © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Beim Frankreich-GP setzten die Honda-Werksfahrer erstmals das neue Kalex-Chassis ein, das zuvor beim Montag-Test in Jerez von Stefan Bradl getestet worden war.

«Dieses Projekt läuft schon eine Weile, wir arbeiten schon lange mit ihnen zusammen», verwies Puig auf den Hersteller aus Bobingen, ohne Kalex beim Namen zu nennen. «Jetzt beginnt sich die Arbeit der letzten Monate zu zeigen, und ich glaube, es war ein positiver erster Schritt. Natürlich gibt es noch Aspekte, die es zu verbessern gilt. So etwas wie das Chassis kann man nicht in fünf Minuten ändern – es gibt noch Arbeit zu tun und wir werden weiter Schritte nach vorne machen.»

Drei rennfreie Wochenenden bis zum Italien-GP in Mugello am 11. Juni kommen da gerade recht. «Jetzt ist der Moment, um alle Informationen aus den ersten Rennen zu analysieren, weiter die beste Richtung zu finden und zu arbeiten, um für Mugello und die künftigen Rennen einige weitere Dinge zu bringen», kündigte der Repsol-Honda-Teammanager an.

«Wie wir auch am Sonntag gesehen haben: Die Weltmeisterschaft ist sehr offen, viel kann noch passieren», fügte Puig an. «Nachdem Marc eineinhalb Monate lang auf gar keinem Motorrad gesessen war, konnte er auf Anhieb wieder seinen Speed finden. Das ist wichtig und das gelingt nur, wenn du ein besonderer Fahrer bist. Wir werden sehen, was in den nächsten Rennen passiert.»

Zur Erinnerung: Bisher hat Márquez nur zwölf WM-Punkte auf dem Konto, für den dritten Platz bei der Sprint-Premiere in Portimão und den fünften Rang am Samstag in Le Mans. Damit liegt er 82 Punkte hinter WM-Leader Pecco Bagnaia zurück, der seinerseits am Sonntag den dritten Nuller der Saison schrieb.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.