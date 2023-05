Gigi Dall’Igna: «Rennunfall, muss man akzeptieren»

Titelverteidiger Pecco Bagnaia schrieb im fünften Hauptrennen der laufenden MotoGP-Saison den dritten Nuller. Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna tröstete sich aber mit der starken Performance der Kundenteams.

Mit seinem zweiten GP-Sieg der Saison hatte Francesco «Pecco» Bagnaia in Jerez die WM-Führung zurückerobert, nach dem Sturz am Sonntag in Le Mans ist sein Vorsprung allerdings wieder auf einen Zähler geschmolzen.

«Es wäre wichtig gewesen, nach der großartigen Performance von Jerez nachzulegen, aber leider ist es nicht so gelaufen», fasste Gigi Dall’Igna zusammen.« Es ist noch frustrierender, weil alle Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis gegeben waren: Pecco hatte eine ausgezeichnete Pace, das hat er auch mit der Pole und dem Podestplatz im Sprint bewiesen. Er hat die tückische Anfangsphase bis dahin gut gemanagt, um dann im weiteren Verlauf des Rennens um alles kämpfen zu können.»

Allerdings dauerte das Rennen des Weltmeisters nur fünf Runden, dann kam es im Kampf um Platz 3 zur Kollision mit Maverick Viñales. «Es war unglücklich, aber es war ein Rennunfall und das müssen wir akzeptieren», betonte Dall’Igna dazu.

Seine Armada enttäuschte den General Manager von Ducati Corse aber nicht. Zum dritten Mal in der MotoGP-Geschichte (nach Valencia 2021 und Las Termas in dieser Saison) nahmen einzig Bikes aus Borgo Panigale die Top-3 ein.

«Wir freuen uns über ein reines Ducati-Podium, einen sensationellen Bezzecchi, und seinen unaufhaltsamen Rhythmus, der von Talent, Ehrgeiz und Entschlossenheit diktiert wird. Er ist der unverfälschte Ausdruck eines VR46 Teams, das wunderbare Arbeit leistet, mit beiden Fahrern, die immer zu den Hauptakteuren zählen. Dasselbe gilt für Pramac, mit einem wunderbaren Doppelpodium, das einen Zielleinlauf komplettiert, der uns sehr stolz macht», lobte Dall’Igna.

«Jetzt warten wir auf den Mugello, wo auch Bastianini zurückkehren wird», kam der Ducati-Rennchef im Hinblick auf den Heim-GP in Mugello wieder auf das Werksteam zu sprechen. «Das Wichtige ist, motiviert und konzentriert zu bleiben. Das kann die Mannschaft gut und das muss auch dieses Mal den Unterschied machen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.