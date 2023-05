Aleix Espargaró: «Augusto kämpft wie ein Löwe»

Aprilia-Routinier Aleix Espargaró lobte die bisherige Performance von Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing) und erklärte die schwierigen Umstände, denen der MotoGP-Rookie in diesem Jahr gegenübersteht.

Während 2022 mit Remy Gardner und Raúl Fernández (beide Tech3 KTM), Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati), Darryn Binder (WithU Yamaha) und Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Team) gleich fünf Klassenneulinge in der MotoGP unterwegs waren, ist Augusto Fernández in diesem Jahr als Einzelkämpfer unterwegs. Eine Herausforderung, die der Fahrer des GASGAS Factory Racing Teams bisher mit Bravour meistert.

Der Spanier punktete bislang in jedem der fünf Sonntagsrennen und liegt mit 30 WM-Punkten an 14. Stelle des Gesamtklassements. Zuletzt in Le Mans zeigte der Moto2-Weltmeister des Vorjahres seine bisher beste Leistung in der Königsklasse. Nachdem er sich am Samstag für Q2 qualifiziert und seine RC16 auf den zwölften Startplatz gestellt hatte, raste Fernández am Sonntag auf Rang 4 vor. Dabei ließ er sämtliche KTM-Piloten hinter sich.

Aleix Espargaró, der eine halbe Sekunde hinter Fernández ins Ziel kam. «Augustos Rennen war klasse, Gratulation an ihn», zollte der Spanier seinem Landsmann rückblickend Respekt und bemerkte: «Es ist eine Sache, von vorne zu starten, aber eine andere, die KTMs zu überholen und eine derart solide Pace zu zeigen.»

Espargaró weiß, wie schwer es Klassenneulinge haben und hob daher einmal mehr Fernández´ bisherige Entwicklung hevor. «Wenn du deine Position in diesem Fahrerfeld behaupten willst, musst du wie ein Löwe kämpfen. Er schafft das in einem Team, bei dem wir wissen, was es mit seinen letzten Rookie-Fahrern getan hat. Seine Situation ist nicht leicht, aber er arbeitet hart und ist zurecht der Moto2-Weltmeister. Was Fernández bislang leistet, ist wirklich großartig.»

Espargaró kritisierte dabei die Vorgehensweise des Tech3-Teams, das zuletzt seine beiden Rookie-Fahrer Remy Gardner und Raúl Fernández nach nur einer Saison ausgetauscht hatte.

