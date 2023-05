Alex Márquez: «Die Stewards ruinieren den Sport»

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez reagierte mit Unverständnis auf den Grid-Penalty, den ihm die FIM MotoGP Stewards für die Berührung mit Brad Binder in der ersten Runde des Frankreich-GP in Le Mans auferlegten.

Unmittelbar nach dem Rennen schilderte Alex Márquez den Zwischenfall in Runde 1, bei dem Brad Binder bis auf den 18. Platz zurückfiel, als Rennunfall. «Ich war hinter Johann Zarco und nach Kurve 5 hatte ich nicht erwartet, dass er sehr früh bremsen würde. Ich habe versucht, ihm auszuweichen – und habe Brad leicht berührt.»

Später wurde aber klar: Das FIM MotoGP Stewards Panel, bestehend aus Freddie Spencer, Andres Somolinos und Tamara Matko, war anderer Meinung.

Alex Márquez sei in der ersten Runde in Kurve 6 überambitioniert unterwegs gewesen, das fiel aus der Sicht der Stewards in die Kategorie unverantwortliche Fahrweise, die Mitstreiter in Gefahr bringe. Neben der Berührung mit Brad Binder habe das Manöver zudem Johann Zarco gestört.

Für das nächste Hauptrennen, an dem er teilnimmt (also aller Voraussicht nach der Italien-GP in Mugello), bekam der Gresini-Ducati-Pilot deshalb einen «3 place grid penalty» aufgebrummt.

Nachdem Alex Márquez davon erfahren hatte, äußerte er sich im Interview mit DAZN sichtlich verärgert: «Ich weiß nicht, warum sie den Vorfall untersucht haben. Um ehrlich zu sein, ich verstehe es nicht, aber das ist auch bei vielen anderen Dingen so mit den Rennkommissaren. Ehrlich gesagt finde ich, dass sie diesen Sport ruinieren, der so wunderbar ist.»

«Es ist schade, dass die Stewards in diesem Jahr so stark in den Vordergrund treten, denn es gibt viele Dinge, die man nicht versteht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich überhaupt nicht damit einverstanden bin, weil es in diesem Jahr in den ersten Runden schon viele Berührungen gegeben hat. Und es ist nicht so, dass ich hineingestochen bin, ich war auf der Linie, es gab nur eine schwache Berührung, aber er hat viel verloren.»

«Wie gesagt, sie ruinieren den Sport. Am Ende werden wir es so machen, dass wir mit je einer Sekunde Abstand losfahren und das Qualifying über das Rennergebnis entscheidet», schob der zweifache Weltmeister aus den kleinen Klassen sarkastisch nach.

Gresini Racing legte Protest ein. Die Appeal Stewards, Stuart Higgs und Anne-Marie Villa Vega, hörten daraufhin die MotoGP Stewards an, trafen Vertreter des Teams (Sportdirektor Michele Masini und Press Manager Christian Massa als Vertreter von Alex Márquez) und sahen sich offizielle TV-Bilder, Onboard-Kamera- und Helikopter-Aufnahmen an.

Das Ergebnis: Die Strafe wurde bestätigt, denn auch aus der Sicht der Appeal Stewards habe Alex‘ «überambitioniertes Manöver eine Kettenreaktion ausgelöst und andere Fahrer gestört».

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.