Danilo Petrucci: «Ducati hat die Probleme gelöst»

Von 2015 bis 2020 pilotierte Danilo Petrucci in der MotoGP-WM eine Ducati. Seither hat sich viel geändert, wie er bei seinem Gastspiel in Le Mans am vergangenen Wochenende feststellen durfte.

«Das war das beste Motorrad, das ich in meinem Leben hatte», attestierte Danilo Petrucci der Werks-Ducati nach seinem Gastauftritt für den verletzten Enea Bastianini auf dem Circuit Bugatti.

Seit Jahren gilt die Ducati als sehr schlagkräftiges Paket. Doch erst 2022 gelang es Pecco Bagnaia, den Titel nach Casey Stoner 2007 wieder nach Borgo Panigale zu holen. Im gleichen Jahr beendete Ducati auch die lange Durststrecke in der Superbike-WM: Nach Carlos Checa 2011 mit dem Twin triumphierte Alvaro Bautista erstmals mit der V4-Maschine.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Le Mans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Beginn des Rennens © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller und Marc Márquez © Gold & Goose Der Crash von Alex Márquez und Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miller, M. Marquez, Bezzecchi © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Martin, Bezzecchi, Zarco © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Danilo Petrucci, nach einem Abstecher in die MotoAmerica-Serie dieses Jahr in der Superbike-WM für das Barni-Team am Start, fuhr von 2015 bis 2020 in der MotoGP-WM eine Ducati. Seither hat sich viel geändert. «Das Ducati-Werk hat die Probleme gelöst, die wir damals hatten», lobte der Italiener. «Die Leistungsentfaltung ist heute viel besser. Du kannst die Geschwindigkeit viel besser durch die Kurven mitnehmen und gleichzeitig die Linie halten. Und die Traktion reißt nie ab. Auf der Bremse war das Motorrad schon immer sehr gut.»

«Ich strauchelte, weil ich es nicht gewohnt bin, dass ich im Kurvenscheitel so früh Gas geben kann», berichtete Petrucci, der den Frankreich-GP nach einer Sturzorgie als Elfter beendete und immerhin die beiden anderen Ersatzfahrer Lorenzo Savadori (Aprilia) und Jonas Folger (GASGAS) wie schon im Sprint deutlich hinter sich ließ. «Früher ging das auf der Ducati nicht und auch dieses Jahr habe ich damit auf dem Superbike Schwierigkeiten. Sobald ich mit dem Superbike so früh Gas gebe, rutscht mir das Hinterrad weg. Deshalb war ich mit der MotoGP-Maschine in jeder Kurve zu spät dran. Auf der Bremse musste ich dann entsprechend pushen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Die Strecke war aber in keinem einfachen Zustand, deshalb musste ich ein paar Mal weitgehen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6,281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.