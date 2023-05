Mugello-GP: Attraktive Kartenangebote bis 28. Mai

Im Vorjahr erschienen in Mugello am Renntag nur 43.661 Zuschauer. So eine Pleite darf sich nicht wiederholen, deshalb wurde der Vorverkauf verlängert – und es werden attraktive neue Ticketvarianten verkauft.

Im Vorjahr erlebte der GP von Italien in Mugello ein Zuschauer-Desaster ungeahnten Ausmasses. Denn Valentino Rossi war zurückgetreten, die neue Generation verfügt noch nicht über eine adäquate Anhängerschaft, Marc Márquez war angeschlagen, wegen des Ukraine-Kriegs waren die Energiepreise und die Treibstoffkosten stark gestiegen, viele Fans wollten oder konnten sich deshalb die Eintrittspreise nicht leisten. Außerdem fand am selben Wochenende Ende Mai der Formel-1-GP von Monte Carlo statt, und in Imola trat der populäre Sänger Vasco Rossi bei einem ausverkauften Konzert auf.

Für 2023 wurde der Mugello-GP vom letzten Mai-Wochenende auf den 9. bis 11. Juni verschoben. Momentan liegen die Kartenvorverkäufe 50 Prozent über dem Vorjahr, der GP-Veranstalter hat die Werbemaßnahmen erhöht und verbessert und einige Promotion-Aktionen gemacht. Denn die Dorna-Manager wollen im Fernsehen keine leeren Tribünen zur Schau stellen, das gilt als geschäftsschädlich.

Die GP-Veranstalter aus dem 5,2 km langen Autodromo Internazionale del Mugello versichern, die Preise seien seit 2008 unverändert geblieben, die Kosten für die Austragung hätten sich aber in diesem Zeitraum verdoppelt.

Die triste Zuschauer-Bilanz in Mugello 2022:

Freitag: 10.815 Zuschauer

Samstag: 19.602 Zuschauer

Sonntag: 43.661 Zuschauer

Total an drei Tagen: 74.078 Zuschauer

Besonders im Vorverkauf werden bis 28. Mai noch attraktive Ticketpreise angeboten. Der Stehplatz-Preis für Sonntag (11. Juni) lag im Vorverkauf zuerst bei christlichen € 68.- und ermöglicht den Zutritt am Samstag ab 19 Uhr, man kann also im Rennstreckenareal die Nacht (im Zelt oder Schlafsack) verbringen. Das ist preiswerter als 2022 und in den Jahren vor Corona. Aber inzwischen kostet dieses Ticket € 86.-

Außerdem haben die Mugello-Veranstalter für 2023 zwei neue Ticketvarianten zu einem attraktiven Preis eingeführt. Aber die normalen Stehplatzkarten für Sonntag für € 55.- sind bereits ausverkauft!

Neu ist auch das Angebot für die Materassi-Lateral-Tribüne: Dort kriegt man die Karte im Vorverkauf für € 112.-

Mugello will unbedingt wieder mehr Publikum anlocken, deshalb wurde der Vorverkauf bis 28. Mai verlängert – also erstmals bis 10 Tage vor dem Event.

Die Erfolge der italienischen Teams, Werke und Fahrer sollten die Tifosi anspornen, endlich wieder einen MotoGP-Event live mitzuerleben, trotz der aktuellen Hochwasser-Katastrophe in der Emilia-Romagna.

Der GP-Veranstalter in der Toskana, die Mugello Circuit S.p.A., Via Senni 15, I-50038 Scarperia (Italien), bietet also das Sonntag-Stehplatz-Ticket inklusive Zutritt mit möglicher Übernachtung im Areal ab Samstag um 19 Uhr für € 86.- an. An den Tageskassen am 11. Juni wird dieses Ticket zum vollen Preis von € 90.- angeboten. Das entspricht exakt dem Kartenpreis vom Misano-GP-Event am 10. September.

Die Haupttribüne kostet in Mugello am Renntag € 220.-, während sie in Misano mit € 280.- deutlich teurer ist. Vorläufig sind diese begehrten Sitzplätze in Mugello noch für € 210.- verfügbar.

Auch bei den Jugendlichen macht Mugello neue Zugeständnisse. Bisher bekamen sie bis zum Alter von 13 Jahren kostenlosen Zutritt, 2023 erstmals bis zum Alter von 15 Jahren. Und Frauen erhalten auf alle Ticketpreise 15 Prozent Rabatt.

Den Zuschauern wird in diesem Jahr mit dem Sprintrennen am Samstag um 15 Uhr eine neue Attraktion geboten. Danach werden einige MotoGP-Piloten die Zuschauer abwechselnd auf einer Tribüne in der Correntaio-Kurve treffen. Dieses Meeting ist für Samstag von 16.30 Uhr bis 19 Uhr geplant, auch DJ «El Raton» wird auftreten. Musikdarbietungen und Konzerte werden wie üblich an allen drei GP-Tagen geboten.