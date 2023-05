Ducati: Vertrag mit Michele Pirro verlängert

Ducati bestätigte am Pfingstmontag offiziell: Michele Pirro bleibt für drei weitere Jahre Testfahrer der Roten aus Borgo Panigale, sein Vertrag wurde bis Ende 2026 verlängert.

In Mugello wird Michele Pirro als Wildcard-Fahrer wieder in der MotoGP-Startaufstellung stehen, daran ändert auch die Schulterluxation beim jüngsten Test auf der High-Speed-Strecke in der Toskana nichts. Bereits zwei Wochen vor dem Ducati-Heimrennen bestätigten die Gewinner der «Triple-Crown» mit Fahrer-, Team- und Konstrukteurs-Titel 2022, dass die Zusammenarbeit mit dem 36-jährige Italiener fortgesetzt wird.

«Wir freuen uns sehr, in den nächsten drei Jahren weiter auf Michele zählen zu können», verkündete Gigi Dall’Igna, General Manager von Ducati Corse. «Pirro hat seine Arbeit als Testfahrer vor elf Jahren begonnen, es gibt also keinen anderen Fahrer, der die Desmosedici GP so kennt wie er. Auch dank seines wertvollen Beitrags ist es uns gelungen, unser Motorrad so konkurrenzfähig zu machen, wie es heute ist. Das Ziel ist, weiter zu wachsen – dabei auf die große Erfahrung von Michele zählen zu können, ist für die Entwicklungsarbeit mit Sicherheit vorteilhaft.»

Pirro selbst betonte: «Meine Karriere stand im Zeichen von Ducati, ich kann mir nicht vorstellen, eine andere Farbe als das Rot aus Borgo Panigale zu tragen. Ich bin 2013 zur Mannschaft gestoßen, zu einem Zeitpunkt, an dem Ducati Corse die wahrscheinlich schwierigsten Jahre durchlebt hat – jetzt erlebe ich aber auch die besten Jahre des Unternehmens mit. Ich bin sehr stolz auf das, war wir gemeinsam geschafft haben, und darauf, mit der neuen Generation italienischer Fahrer arbeiten zu können. Von ihnen lerne ich immer wieder etwas Neues.»

«Ich werde wie immer mein Bestes geben, um weiterhin meinen Beitrag zur Entwicklung der Desmosedici GP und der Panigale V4 zu leisten», schob Pirro nach, der zuletzt übrigens auch in die Entwicklung der Elektro-Ducati V21L für die MotoE-WM eingebunden war.

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.