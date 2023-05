Aleix Espargaró: «Fabio Quartararo ist noch hungrig»

Ein Gesichtsausdruck, mit dem Quartararo 2023 schon öfter in der Yamaha-Box zu sehen war

Aleix Espargaró mit Sohn Max in der Aprilia-Box

Fabio Quartararo und Aleix Espargaró konnten in der laufenden MotoGP-Saison noch nicht an die Erfolgserlebnisse aus dem Vorjahr anknüpfen: Der Aprilia-Werksfahrer über die Situation des Yamaha-Stars.

Im Vorjahr führte Fabio Quartararo die MotoGP-Tabelle nach fünf Grand Prix an, sein erster Verfolger war über weite Strecken der ersten Saisonhälfte Aleix Espargaró. Trotz der Rivalität auf der Strecke ist das Verhältnis der beiden Wahl-Andorraner von viel Respekt geprägt, Aleix‘ Sohn Max nennt Fabio sogar «tío» (Onkel).

Ein Jahr später gestaltet sich die Ausgangslage für beide wesentlich schwieriger: Quartararo liegt nach nur einem Podestplatz auf dem neunten WM-Rang. Espargaró liegt sieben Punkte dahinter auf Gesamtrang 11. Auf sein erstes Top-3-Ergebnis der Saison wartet der Aprilia-Werksfahrer noch, mit seinem Speed und seiner RS-GP zeigte er sich grundsätzlich aber zufrieden.

Im Gegensatz dazu macht Quartararo keinen Hehl aus seinen Schwierigkeiten mit der Yamaha M1, er wirkt oft ernüchtert und ratlos. Aleix Espargaró aber erkennt keinen Motivationsschwund bei seinem Kumpel: «Er ist noch hungrig, man sieht ja in den ersten Runden jedes Grand Prix, dass er noch aggressiver als in der Vergangenheit ist. Das zeigt, dass er offensichtlich nicht dieselbe Kontrolle oder denselben Speed hat, also versucht er, zu Beginn mehr aufzuholen. Das bedeutet, dass er den Siegeshunger noch hat. Augenscheinlich hat er im Moment aber nicht das beste Motorrad», analysierte der 33-jährige Spanier.

«Das macht es nicht einfach. Denn er ist zwar ein sehr guter Fahrer, es gibt aber viele gute Fahrer», ergänzte Aleix Espargaró. «Wenn du kein sehr konkurrenzfähiges Motorrad hast, ist es nicht einfach. Fabio ist meiner Meinung nach aber einer der besten Fahrer im Feld, wenn nicht der Beste. Hoffentlich kann er die Probleme lösen.»

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.