Valentino Rossi bereit für Rennen in Le Castellet

Valentino Rossi ist bereit für seinen Einsatz in Le Castellet

Auf dem Circuit Paul Ricard findet der zweite Saisonlauf des GT World Challenge Europe Endurance Cup statt. Valentino Rossi möchte dabei an seine Leistungen aus dem bisherigen Saisonverlauf anknüpfen.

Nächster Renneinsatz für Valentino Rossi im BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) der belgischen WRT-Mannschaft. Auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet findet das sechsstündige Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup statt.

Rennstart ist am Samstag um 18 Uhr ehe um Punkt Mitternacht die Zielflagge geschwenkt wird. Das Rennende in der Nacht sorgt für eines der stimmungsvollsten Highlights in der kompletten Saison der SRO-Meisterschaft.

Valentino Rossi möchte dabei an seine bisherigen Leistungen aus der GT World Challenge Europe-Saison anknüpfen. Beim Endurance Cup-Saisonauftakt fuhr der neunmalige Motorradweltmeister in seinem Stint in der Spitzengruppe des riesigen und hochkarätigen GT3-Feldes mit – hier mehr zum Rennen vor den Toren Mailands.

Einen noch größeren Erfolg erzielt «Il Dottore» beim Auftakt des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Auf dem englischen Oldschoolkurs fuhr Rossi erstmals in der GT World Challenge Europe auf einen Podestrang.

Im Vorjahr, damals noch in einem Audi der WRT-Mannschaft unterwegs, zeigte Rossi in Le Castellet eine der besten Leistungen des Jahres. Gemeinsam mit Nico Müller aus der Schweiz und dem Belgier Frédéric Vervisch beendete die Motorsportlegende das Rennen auf der fünften Position.