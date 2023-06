Alex Rins: «Überrascht, dass HRC Mir genommen hat»

LCR-Honda-Neuzugang Alex Rins spricht im Interview mit SPEEDWEEK.com über die Umstellung auf die RC213V, seinen ehemaligen Suzuki-Teamkollegen Joan Mir und Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig.

Vor allem das brillante Wochenende in Austin, wo Alex Rins nach dem zweiten Platz im Sprint das GP-Rennen gewann, erweckte den Eindruck, dass sich der Ex-Suzuki-Werksfahrer überraschend schnell an die schwierige Honda RC213V angepasst hatte. Auf den vielversprechenden Beginn folgten zurück in Europa aber zwei enttäuschende Grand Prix in Jerez und Le Mans, bei denen der LCR-Neuzugang jeweils von Startplatz 18 losfuhr und keinen einzigen Punkt holte.

Dennoch sagen die Zahlen – denn wir dürfen nicht vergessen, dass Rins auch zwei der letzten drei Rennen der Saison 2022 gewann: Der Spanier befindet sich in der besten Form seiner bisherigen MotoGP-Karriere.

Alex, befindest du dich im besten Moment deiner Karriere?

Nein. Ich bin in wirklich guter Form, meine Performance ist gut, aber ich wäre gerne konstanter. Es ist normal, dass es ein bisschen schwierig ist, weil das Motorrad und alles anders ist, aber Schritt für Schritt kommen wir dahin.

Wie war es, nach vier Jahren mit dem Reihenmotor erstmals einen V4-Motor zu fahren?

Es ist etwas anders – die «Throttle Connection», also die unmittelbare Verbindung vom Gasgriff zum Hinterrad, und das Einlenkverhalten. Auf einigen Strecken kann ich mit meinem Fahrstil etwas mehr herausholen, aber auf anderen Strecken ist es schwieriger.

Jede Strecke ist für dich auf der Honda in gewisser Hinsicht neu, es fühlt sich nicht so an wie auf der Suzuki?

Genau. Es ist ganz anders. Wir müssen uns daran gewöhnen und das Limit mit diesem Motorrad auf jeder Strecke erst finden. Besonders mit dem neuen GP-Format ist das nicht einfach.

Hattest du besonders nach deinem starken Finish in der letztjährigen Saison das Gefühl, den Platz im Repsol-Honda-Werksteam mehr verdient zu haben als Joan Mir?

Ich war recht überrascht, dass sie Joan genommen haben, aber mit Sicherheit werden sie eine Erklärung dafür haben. Ich habe nicht gefragt. Wir haben uns ein wenig unterhalten, aber sie haben Joan bevorzugt. Ich will nicht sagen, dass sie eine gute oder schlechte Wahl getroffen haben.



Wir haben mit Lucio Cecchinello geredet, er hat mir diese Möglichkeit gegeben und ich war ziemlich glücklich, weil sie mich mit offenen Armen empfangen haben.

Vielleicht ist es für dich sogar besser, wenn man bedenkt, dass die Fahrer, die von Alberto Puig ausgewählt wurden, im Repsol Team eine sehr harte Zeit durchmachten – Jorge Lorenzo, Pol Espargaró…

Nein. Ich rede viel mit Alberto, auch in Texas, in Portimão und Argentinien – er hilft mir.

Auf welche Weise hilft er dir?

Er gibt mir Ratschläge, er sagt mir ein paar Dinge, die ich wirklich schätze, weil Alberto viel Erfahrung hat. Er hat mit vielen Fahrern gearbeitet, vielen talentierten Fahrern. Das ist ziemlich gut.

Sprichst du manchmal auch mit Joan?

Nicht oft, aber das liegt nicht daran, dass ich ihn nicht mögen würde. Wir sind einfach ziemlich beschäftigt an den GP-Wochenenden, wir haben unterschiedliche Hospitalitys und wir sehen uns nicht so oft.