Brad Binder: Ist KTM bereit für den Titelkampf?

Vor dem «Triple» mit drei aufeinanderfolgenden Rennen in Mugello, auf dem Sachsenring und in Assen liegt Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) auf dem dritten WM-Rang. Wie er seine Ausgangslage sieht.

Brad Binder kam als WM-Neunter von den Übersee-GP in Argentinien und Texas zurück und schob sich in Jerez und Le Mans in die Top-3 der Tabelle nach vorne. Nach zwei Sprint-Siegen (in Termas de Río Hondo und Jerez), Platz 2 im Spanien-GP und zuletzt einem weiteren Top-3-Ergebnis über die kurze Distanz in Le Mans liegt der Red Bull-KTM-Star nur 13 Punkte hinter Titelverteidiger und WM-Leader Pecco Bagnaia.

Der Ducati-Werksfahrer zählt Binder zu den Schnellsten im aktuellen MotoGP-Feld, sieht sich Brad selbst auch als echter Anwärter im Titelkampf? «Das ist ein Traum, aber ob es wahr werden kann – wer weiß», entgegnete der 27-jährige Südafrikaner.

In seinem vierten MotoGP-Jahr ist Binder, 2021 und 2022 jeweils WM-Sechster, jedenfalls so gut dabei wie noch nie. «Wobei ich nach Katar im Vorjahr schon einmal Zweiter in der WM war, das hat nur nicht so lange angehalten», gab er mit einem breiten Grinsen zu bedenken.

«Das Jahr ist lang, dazu haben wir dieses neue Format – ich lag auf Platz 9 und bin jetzt Dritter. Wir müssen den Moment und die Podestplätze genießen und weiterhin kämpfen. Es ist aufregend, aber das Jahr ist so lang und die Dinge können sich sehr schnell ändern», gibt sich der Moto3-Weltmeister von 2016 betont gelassen.

Ist die KTM RC16 denn bereit für den Titelgewinn? «Wir waren auf drei unterschiedlichen Strecken auf dem Podium. Das ist für uns großartig», hielt Binder fest. «Ich habe das Gefühl, dass mein Bike noch nie besser war. Es ist klar, dass das Motorrad außergewöhnlich gut funktioniert. Ich bin so glücklich damit, wie die Dinge im Moment laufen. Ich will einfach versuchen, dieses Momentum mitzunehmen.»

Gleichzeitig weiß der Red Bull-KTM-Werksfahrer vor den nächsten Aufgaben in Mugello, auf dem Sachsenring und in Assen: «Wir müssen abwarten, es folgen jetzt noch einmal sehr andere Strecken. Ich bin aber zuversichtlich, dass unser neues Paket und unsere neue Basis auf jeder Strecke und in jeder Situation stark sind. Jetzt müssen wir nur noch abwarten und sehen, ob es auch so ist, wie ich glaube», konnte sich Brad ein Schmunzeln nicht verkneifen.

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.