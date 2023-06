Jack Miller (KTM): Aero-Update – Kampf mit Ducati?

Das Team Red Bull KTM plant laut Werksfahrer Jack Miller während des MotoGP-Events in Mugello ein neues Aerodynamik-Paket einzusetzen, das «in allen Bereichen besser» sein soll.

Die Grands Prix in Mugello, auf dem Sachsenring und in Assen finden an den nächsten drei Wochenenden aufeinanderfolgend statt. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller gönnte sich in den gut drei Wochen seit den Rennen in Le Mans einige Zeit zuhause in Australien, er geht davon aus, dass die KTM auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Mugello gut funktionieren wird.

«Wir haben einige Updates dabei, hoffentlich auch das neue Aero-Paket», sagte der 28-Jährige, der vor Mugello mit 49 Zählern auf dem achten WM-Rang liegt. «Der Plan ist, dass wir es hier einsetzen. Wenn nicht, dann bekommen wir es in der nahen Zukunft. Das ist eine wichtige Phase in der Saison. Wie die neuen Teile funktionieren, ist entscheidend für die nächsten drei Events. Wir haben guten Topspeed, das Motorrad arbeitet bei Richtungsänderungen hervorragend, ist stabil und geht sanft mit den Reifen um. Wir haben ein sehr starkes Paket und können mit den Ducati kämpfen. Unsere Basis passt.»

Miller sagt, die neue Verkleidung wäre in allen Bereichen besser: «Mehr Topspeed, mehr Anpressdruck, besseres Lenkverhalten. Ich fuhr während des Jerez-Tests aber nur 14 Runden mit dem einen und zehn Runen mit dem anderen Aero-Paket. Da lässt sich schwer sagen, was genau anders ist, abgesehen davon, dass ich auf der Geraden schneller war. In Mugello hat es nicht nur die lange Gerade, es gibt auch schnelle Kurven, in denen es uns helfen sollte. Mit der neuen Verkleidung ist das Bike stabiler, der Wind sollte keinen so großen Einfluss mehr haben.»

Der vierfache MotoGP-Sieger hielt fest, dass die KTM RC16 inzwischen so gut sei, dass er keine Regenrennen mehr brauche, um vorne zu fahren. Laut Vorhersage könnte es während des Wochenendes in Mugello Schauer geben.