Pecco Bagnaia (Ducati): Trotz Krücke fit für Mugello

Pecco Bagnaia mit Press Manager Artur Vilalta am Donnerstag in Mugello

Knapp vier Wochen nach seinem Sturz in Le Mans geht MotoGP-WM-Leader Pecco Bagnaia nicht davon aus, dass ihn die leichte Verletzung beim Ducati-Heimrennen in Mugello beeinträchtigen wird.

Erst eine Woche nach der Kollision mit Maverick Viñales im Frankreich-GP wurde bei Pecco Bagnaia eine Verletzung am Sprungbein diagnostiziert. Im Paddock des «Autodromo Internazionale del Mugello» stützt sich der WM-Leader zwar zur Entlastung seines rechten Knöchels noch auf eine Krücke, den obligatorischen Fitness-Check bei den Rennärzten bestand er am Donnerstag aber wie erwartet.

Übrigens: Auch sein Ducati-Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini wurde für fit erklärt und gibt damit beim «Gran Premio d’Italia Oakley» sein Comeback, dasselbe gilt für das RNF-Duo Miguel Oliveira und Raúl Fernández. Einzig VR46-Ducati-Pilot Luca Marini muss sich am Freitag nach dem ersten Training noch einmal einem medizinischen Check unterziehen.

«Ich bin nicht ganz bei 100 Prozent, ich habe tatsächlich aber mehr Mühe beim Gehen als beim Fahren», versicherte Bagnaia auf die Krücke angesprochen. «Ich wusste vier Tage lang nicht, dass ich mir eine Verletzung am Knöchel zugezogen hatte. Ich war zum Training hier in Mugello und habe Schmerzen gespürt, aber es war mit etwas Fokus nicht unmöglich, einfach ans Fahren zu denken. Ich glaube also nicht, dass es sich auf mein Rennwochenende auswirken wird. Wir werden es sehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass alles okay sein wird», so der Vorjahressieger und Titelverteidiger.

Insgesamt saß Bagnaia seit Le Mans auch schon dreimal auf einem Motorrad. «Ich war zweimal mit der Panigale hier in Mugello, dazu einmal auf einer kleineren Strecke – und alles war okay», bekräftigte der Ducati-Star.

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.