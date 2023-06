Alex Rins nach Vorfall mit Di Giannantonio frustriert

Alex Rins beeindruckt am Freitag in Mugello

Alex Rins überraschte am Freitag in Mugello mit Platz 3 und sprach anschließend von einer «erstaunlichen Rundenzeit». Eine Beinahe-Kollision mit Fabio Di Giannantonio trübte jedoch die Freude des LCR-Honda-Neulings.

«Das war eine erstaunliche Rundenzeit, die mir nicht einmal mit der Suzuki gelungen ist», strahlte Alex Rins am Freitag des «Gran Premio d’Italia Oakley», nachdem er im zweiten Training mit 1:45,517 min die drittschnellste Zeit gefahren war, womit er den Tag als bester Honda-Fahrer beendete.

Am Vormittag hatte es für den LCR-Honda-Fahrer zunächst nur für Platz 12 gereicht und auch zu Beginn des zweiten Trainings sah es zunächst nicht nach einer Glanzleistung des 27-jährigen Spaniers aus: «Am Anfang bin ich auf gebrauchten Reifen auf die Strecke gegangen. Jedoch habe ich mich zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich wohlgefühlt. Besonders beim Anbremsen hatte ich Schwierigkeiten.»

Schließlich erklärte Rins, was ihn zu seiner Fabelzeit befähigt hat: «Wir haben eine Änderung am Set-up vorgenommen, die mir dabei geholfen hat, besser in die Kurve zu kommen. Dadurch war ich selbst auf gebrauchten Reifen in der Lage, gute Zeiten zu fahren.» Auf die Tagesbestzeit von Ducati-Star Pecco Bagnaia verlor der 18-fache GP-Sieger gerade einmal 0,081 sec.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rins die RC 213V auf die vordersten Plätze bringt. Denn bereits in Austin hatte er von Startplatz 2 seinen ersten Honda-Sieg eingefahren. Ist dies für den Spanier auch in Mugello möglich? Für Rins steht jedenfalls fest: «Auf meiner besten Runde habe ich einige Fehler gemacht, weshalb ich zuversichtlich bin, am Samstag meine Rundenzeit noch einmal zu verbessern.»

Doch ganz ohne Turbulenzen verlief der Tag des Katalanen nicht. Denn im zweiten Training musste er nach einem Fehler von Fabio Di Giannantonio zaubern, um nicht mit dem Gresini-Ducati-Piloten zu kollidieren. «Der Zwischenfall mit Diggia war seltsam», holte Rins aus. «Beim Anfahren von Kurve 1 habe ich bereits hart gebremst. Aber plötzlich habe ich gesehen, wie mich jemand innen überholt. Ich habe mich gefragt, was er da macht. Augenblicke später lag er im Kiesbett. Ich musste stark bremsen, um ihm auszuweichen, das hat mich wirklich frustriert.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046



