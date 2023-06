Pecco Bagnaia (1.): «Musste es Bezzecchi zurückgeben»

MotoGP-WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) freute sich am Freitag beim Heim-GP in Mugello über die Trainingsbestzeit – und den Sieg seines Lehrmeisters Valentino Rossi in Le Mans.

Das Wichtigste vorab: Die Verletzung am Sprungbein bereitet Francesco «Pecco» Bagnaia auf dem MotoGP-Bike keine Probleme. «Ich habe tatsächlich mehr Mühe, die Treppe hinauf zu gehen», versicherte der Titelverteidiger. «Der Knöchel hat keinen Einfluss auf meinen Fahrstil, eher schränkt mich das Handgelenk ein, das nach dem Rennen in Le Mans geschmerzt hat. Ich spüre, dass ich noch nicht in meiner üblichen Position auf dem Motorrad sitze. Für die Performance stellt das aber kein Limit dar, ich spüre es nur ein bisschen, nachdem ich das Bike an der Box abgestellt habe. Es ist aber okay, körperlich geht es mir gut und ich mag die Strecke, deshalb glaube ich, dass alles in Ordnung sein wird.»

Das untermauerte der 26-jährige Italiener mit der Freitagsbestzeit bei seinem Heim-GP. «Ich hatte ziemlich Angst vor Regen am Nachmittag, weil wir am Vormittag entschieden haben, keinen Soft-Hinterreifen zu verwenden und stattdessen für das Rennen zu arbeiten. Hätte es geregnet, wäre ich nicht direkt im Q2 gewesen. Die Strategie hat aber funktioniert.»

«Wir haben gut gearbeitet, auch am Nachmittag, als die Bedingungen aufgrund der Temperaturen ziemlich schwierig waren. Ich bin happy mit den Reifen, happy mit der geleisteten Arbeit und die Zeitenjagd am Ende war auch recht gut – ich bin zufrieden», fasste der Ducati-Star zusammen.

Dicht dahinter landete aber einmal mehr Marco Bezzecchi auf Platz 2. Wird sich das VR46-Duell fortsetzen? «Wenn es in dieser Reihenfolge weitergeht, passt das für mich», schmunzelte Bagnaia. «Wir kennen das Potenzial von ‚Bez‘, er ist sicher sehr schnell. Bei unserem ersten Training – vier Tage nach Le Mans – hat er mich hier in Mugello abgehängt, deswegen musste ich es ihm zurückgeben.»

Wen schätzt der Vorjahressieger abgesehen von Bezzecchi noch stark ein? «Alex Márquez war den ganzen Tag über sehr schnell. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass er den direkten Q2-Einzug verpasst hat, aber seine Pace war sehr schnell – auch die von Zarco. Binder ist mit dem weichen Reifen sehr schnell, mit dem Medium hat er etwas mehr Mühe. Es ist aber schwierig zu sagen, weil die Grip-Verhältnisse merkwürdig sind, und vor allem ist es am Freitag inzwischen wirklich schwierig, das Potenzial von allen zu erkennen. Denn einige gehen im FP1 auf Zeitenjagd, andere nicht. Im FP2 testet man dann viel die Reifen… Es ist immer schwierig, aber mit meinem Gefühl bin ich für den Moment zufrieden. Das ist wichtig.»

Für den Samstag ist Regen in Mugello nicht auszuschließen. «Im Regen wissen wir, dass der Grip-Level auf dieser Strecke nicht so hoch ist. Das letzte Mal, dass wir im Nassen gefahren sind, bin ich in Argentinien gestürzt, aber ich war konkurrenzfähig», betonte Bagnaia. «Ich bin recht zuversichtlich, dass mein Gefühl okay sein wird. Die Performance macht mir keine Sorgen, aber ich habe in dieser Saison schon einige Nuller geschrieben. Deshalb wird es wichtig, ruhig zu bleiben und nicht zu übertreiben, sollte ich doch mehr Mühe haben.»

Mentor Valentino Rossi feierte unterdessen einen GT3-Sieg in Le Mans. «Ich habe ihm zu seinem Rennen gratuliert und er hat geantwortet: ‚Wie ist es am Vormittag gelaufen?‘ Ich freue mich für ihn, er fühlt sich in diesem Jahr gut mit dem Auto und mit dem Team und er hat schon den zweiten Podestplatz der Saison geholt. Wir freuen uns für ihn – und er wird hierher kommen, auch darüber freue ich mich. Er ist immer sehr präsent», verriet Pecco.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9.6.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361