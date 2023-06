Handverletzung: Joan Mir gibt in Mugello auf

Joan Mir: Am Samstag nicht mehr in der Box

Der nächste Rückschlag für Repsol-Honda-Neuzugang Joan Mir: Nach seinem Sturz im zweiten Training am Freitag wird der MotoGP-Weltmeister von 2020 beim Italien-GP nicht mehr auf die Strecke gehen.

Joan Mir musste am Freitag an seinem sechsten Rennwochenende auf der Honda RC213V seinen bereits zwölften Sturz hinnehmen – damit führt er in der unrühmlichen Liste der Sturzkönige über alle Klassen. Mit Schmerzen an der rechten Hand begab er sich ins Medical Centre an der Rennstrecke, dort ergaben Untersuchungen einen kleinen Knochenschaden am kleinen Finger.

Die Rennärzte hätten Mir nach dem Freien Training am Samstag einem weiteren Fitness-Check unterzogen, aufgrund der Verletzung und hohen Anforderungen der High-Speed-Piste von Mugello entschieden Mir und sein Repsol Honda Team aber am Freitagabend, das Rennwochenende in Italien frühzeitig zu beenden.

Zum bereits zweiten Mal in der laufenden Saison muss der 25-jährige Mallorquiner also eine Zwangspause einlegen, nachdem er schon den Renntag in Termas de Río Hondo wegen eines Kopf- und Nackentraumas verpasst hatte.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

