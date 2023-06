Miguel Oliveira (Aprilia): Zwischen Piste & Therapie

Der portugiesische Aprilia-Fahrer Miguel Oliveira wurde nach seiner Verletzungspause wegen seiner linken Schulter am Freitag in Mugello auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und leidet immer noch.

Miguel Oliveira beendete den ersten MotoGP-Trainingstag in Mugello auf der RNF-Aprilia auf Platz 20. Der Portugiese büsste 1,1 Sekunden auf die Bestzeit ein. «Ich habe im Moment verschiedene Baustellen und Sichtweisen», erklärte Oliveira, der unmittelbar nach dem zweiten Zeittraining wieder zur Therapie musste. «Ich habe zu wenig Kraft – das versuche ich mit dem rechten Arm zu überkompensieren und daher werde ich sehr schnell müde.»

«Wir haben viele Richtungsänderungen, die von links auf rechts gehen. Der letzte Richtungswechsel ist sehr schnell. Am Ende der Zeitattacke habe ich abbrechen müssen. Ich hatte einfach keine Kraft mehr und wollte keinen Crash riskieren. Ich war schneller, aber nicht dran an einem Platz für das Q2.»

Prognosen lassen sich jetzt schwer abgeben: «Ich muss morgen nach dem Aufwachen entscheiden, ob ich das Wochenende fortführe werde oder einfach nur versuche, irgendwie zu überleben. Der Kopf gibt immer noch klar die Linie vor. Ich freue mich wirklich auf das Fahren. Aber es gibt große Erwartungen, das ist die andere Seite. Aber um Platz 20 zu fahren ist auch nicht wirklich lustig.»

«Wir versuchen alle mit den Flügeln ein besseres Einlenkverhalten und Verzögern zu bekommen. Wenn man Downforce bei einem Motorrad aufbaut, dann wird es schwieriger. Sie erzeugt ja auch mehr Haftung am Scheitelpunkt. Auf der linken Seite ist es jedenfalls kein Vorteil, ich habe ja jetzt eine verletzte linke Schulter. Das Fahren wird aber besser sein als das Fitnesscenter.»

«Für ein paar Runden habe ich Kontrolle über das Bike“, führ Oliveira an. «Ich war daher auch ganz offen zum Team. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich weiß aber nicht, wie es nach zehn Runden in Folge sein wird. Sie haben gesagt, wenn ich das Bike nach fünf Runden parken muss, dann soll ich das tun. Ich verwende viel Eis. Im normalen Leben ist die Verletzung inzwischen okay, ich hätte es aber heftiger erwartet. Fünf Wochen sind wirklich kurz für eine Schulter. Sie ist ja rausgesprungen und war gebrochen. Es ist wirklich nicht einfach.»