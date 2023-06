Fabio Quartararo (10.): «Es ist so, wie es ist»

Ein Rang knapp innerhalb der Top-Ten Im Sprint von Mugello sorgte bei Fabio Quartararo nicht für enorme Glücksgefühle. Es sind nicht die einzigen Schwierigkeiten für den Franzosen.

Zum Rennen in der idyllischen Toskana erschien Fabio Quartararo (24) ohne seinen langjährigen Manager und Berater Eric Mahé. In einem entsprechenden Communiqué offenbarte der MotoGP-Weltmeister von 2021 dann die Hintergründe. Er gab die Trennung von seinem Manager bekannt, der ihn seit Mitte 2016 begleitete und ihm nach schwierigen Moto3-Jahren sowohl die Türen in die Moto2 und später in die MotoGP-Klasse geöffnet hat. Künftig will sich der 143f-ache GP-Teilnehmer und zwölffache GP-Sieger mit seiner eigenen Agentur FQ20 selbst vermarkten.

Allzu viel Positives konnte dann allerdings vom neuen Werbeträger nach dem zehnten Rang im Sprint in Mugello nicht vermeldet werden. «Es war nicht speziell das Problem mit dem Vorderrad heute. Natürlich hätte es geholfen, wenn wir ins Q2 gekommen wären, denn so war ich in den hinteren Regionen gefangen und immer wieder in Zweikämpfe verwickelt. Wir tun uns mit der Yamaha beim Überholen immer noch schwer.» Die Kollision mit Brad Binder habe dann die ganze Arbeit in der Startphase, in der dem Südfranzosen ein guter Rennbeginn gelang, wieder zunichte gemacht.

«Der Regen zwischendurch hat mich nicht besonders gestört. Aber natürlich waren gerade die Kurven 8 und 9 etwas schwierig. Ich hatte ein zu schlechtes Gefühl dort, um ein Abenteuer zu riskieren. Ich habe das Beste herausgeholt, was ich konnte. Es ist wie es ist und es ist okay so, oder zumindest akzeptabel», meinte er zur Performance auf seiner Yamaha M1. Dabei wirkte er ruhig, aber doch ausserordentlich frustriert.

Für das Rennen am Sonntag weiß er, dass er «in einigen Kurven noch einiges besser machen kann». Viel weiter an seine, auch vertragliche, Zukunft will er gar nicht denken. «Ich habe genügend Arbeit und keine Zeit, um an die Zukunft zu denken.» Deshalb wollte er sich auch nicht zum Besuch von Ing. Luca Marmorini äussern, der für Yamaha mit seiner Engineering-Firma Marmotors in der Toskana einen stärkeren Reihenmotor für das Yamaha-Werk für kommende Saison entwickeln soll.

Aber Fabio wünscht sich vermutlich mit dem Blick auf Ducati, Aprilia und KTM manchmal lieber ein V4-Triebwerk…

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1.Bagnaia, 106 Punkte. 2. Bezzecchi 102. 3. Martin 87. 4. Binder 81. 5. Zarco 72. 6. Marini 59. 7. Miller 53. 8. Viñales 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 44. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Folger 7. 21. Pirro 5. 22. Petrucci 5. 23. Mir 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2. 27. Bastianini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 186 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 82. 4. Honda 76. 5. Yamaha 58.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 161 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 159. 3. Red Bull KTM Factory Racing 134. 4. Ducati Lenovo Team 117. 5. Aprilia Racing 93. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.