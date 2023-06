Marco Bezzecchi (8./Ducati): «Habe Pecco nie gesehen»

Marco Bezzecchi verbuchte am Sonntag in Mugello sein bislang schlechtestes Saison-Resultat

Am Samstag kämpfte Marco Bezzecchi gegen Pecco Bagnaia um den Sprint-Sieg. Jedoch konnte er diese Leistung am Rennsonntag aus für ihn unerklärlichen Gründen nicht wiederholen und musste sich daher mit Platz 8 begnügen.

«Ich weiß nicht, was los war, aber es lief einfach nicht so wie in den Trainings und im Sprint», grübelte ein verwunderter Marco Bezzecchi nach Rang 8 beim «Gran Premio d’Italia Oakley». Am Samstag hatte er im Sprint-Rennen Sieger Pecco Bagnaia noch die Stirn geboten und war nur 0,369 sec hinter seinem Ducati-Markenkollege als Zweiter ins Ziel gebraust. Auch die Bestzeit im Warm-up am Sonntagmorgen versprach für den Fahrer des Mooney VR46 Racing Teams einen verheißungsvollen Grand-Prix.

Doch schon früh im Rennen rückte für «Bez» ein weiterer Podestplatz in weite Ferne: «Ich habe mich ab der zweiten Kurve sehr schlecht gefühlt. In diesem Moment habe ich begriffen, dass mir ein äußerst schwieriges Rennen bevorsteht.»

«Wir müssen uns die Daten anschauen, aber leider hatte ich kein gutes Gefühl mit dem Bike. Das war seltsam, da wir nichts am Motorrad verändert haben», rätselte der 24-jährige Italiener, der anschließend seine Probleme mit der GP22 beleuchtete: «Mein Schwachpunkt war die Front. Ich konnte nicht spät bremsen und habe die Scheitelpunkte nicht getroffen, da ich ständig weitgegangen bin. Zudem ist mir häufig das Vorderrad eingeklappt, wodurch ich das Bike nicht gescheit stoppen konnte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Zarco © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Im Ziel fehlten Bezzecchi auf Rennsieger Bagnaia 12,654 sec. «Ich habe Pecco im Rennen nie gesehen», kommentierte der Ducati-Pilot und ergänzte: «Daher weiß ich nicht, was er besser gemacht hat.» Als positiv hielt der achtfache GP-Sieger anschließend fest: «Es war insgesamt ein gutes Wochenende, da ich bis auf im Rennen schnell war.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189



WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.