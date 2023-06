Enea Bastianini (9.): «Die Ducati folgt mir nicht»

Zwei Mal Platz 9 stellte Enea Bastianini bei seinem Comeback in Mugello zwar zufrieden, dennoch weiß der Ducati-Werksfahrer, an welchen Stellen er noch Nachholbedarf hat.

Nach einem unglücklichen Saisonauftakt in Portimão, bei dem er sich das rechte Schulterblatt brach und einem missglückten Comeback-Versuch in Jerez kehrte Enea Bastianini beim Italien-GP zurück in die Box des Ducati-Werksteams. «Beim Anbremsen bereitet mir die Schulter keine großen Probleme», sendete «La Bestia» positive Signale. Und auch ein direkter Platz im Qualifying 2 zeigte, dass der 25-Jährige seine Verletzung weitestgehend überwunden hat.

Dennoch spürte Bastianini auf der 5,25 km langen «Autodromo Internazionale del Mugello» seine fast dreimonatige Absenz: «Diese Strecke ist für den Körper insgesamt sehr anstrengend. Besonders im letzten Sektor mit der schnellen Schikane war es für mich sehr schwer, die schnellen Richtungswechsel durchzuführen. Die Ducati folgt mir derzeit nicht, da ich noch nicht bei 100% bin. Außerdem kann ich bislang noch nicht meinen natürlichen Fahrstil nutzen, weshalb mein aktueller Fahrstil sehr kräfteraubend ist.»

Nachdem er im Sprint am Samstag als Neunter seinen ersten WM-Punkt in den Ducati-Werksfarben sammelte, setzte sich der Italiener am Sonntag im Kampf gegen das Yamaha-Werksduo Franco Morbidelli und Fabio Quartararo durch. Der Moto2-Weltmeister von 2020 fuhr schließlich 17 Sekunden hinter Teamkollege und Sieger Pecco Bagnaia als Neunter ins Ziel.

«Ich hatte im Rennen kaum Schmerzen, erst in den letzten Runden habe ich die Schulter gespürt», schob Bastianini erleichtert voraus und gewährte dabei Einblick in seine nächsten Schritte: «Ich habe jetzt drei Monate lang nicht hart trainiert, für die MotoGP ist das ein Problem. In der Sommerpause werde ich daher weiter an meiner Stärke und Rehabilitation arbeiten, um fitter zurückzukehren. Ist dies geschehen, muss ich die Lücke zu den anderen Fahrern schließen, die inzwischen deutlich mehr Rennen gefahren sind als ich.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück



MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.