MotoGP: Neues Game und TikTok-Kanal

Seit dem Mugello-Wochenende ist die neue Version des MotoGP-Games auf dem Markt. Promoter Dorna trommelt für die MotoGP-WM auch erfolgreich auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Die Macher der MotoGP-WM haben das junge Klientel im Blick. Am Mugello-Wochenende wurde das neue Game «MotoGP23» offiziell vorgestellt, auch diesmal bietet es eine Reihe von neuen Features. Die Graphiken sind ohnehin seit Jahren täuschend echt und vermitteln absolute Nähe.

Das Spiel ist aktuell für die Gaming-Plattformen Playstation5, Playstation4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Steam verfügbar. Die neue Version bietet einen adaptierten Karriere-Modus für die Spieler an. Dazu kommen auch die Optionen «dynamisches Wetter» und «Flag to Flag». Auch eine fiktionale Social-Media-Welt wird diesmal für die Gamer angeboten.

Für Newcomer gibt es Hilfen bei der Dosierung der Bremsen. Der Helmet-Editor bietet den Spielern die Möglichkeit für eigene Helm-Designs. Bei einem Spiel gegen einen Gegner können die Bildschirme interaktiv geteilt werden. Über die Abteilung «Ranked Races» kann man sich mit anderen Fahrern vergleichen. Features wie täuschend echt wirkende On-Board-Kameras sind längst Standard.

Seit mehr als zehn Jahren ist die italienische Entwickler-Firma Milestone aus Mailand für die Produktion des offiziellen MotoGP-Spiels zuständig, das Unternehmen hat sich dafür langfristig die Rechte gesichert. Um die Echtheit auch akustisch zu garantieren, werden teilweise sogar die aktuellen Kommentatoren der jeweiligen Länder eigens für das Spiel synchronisiert. Für den deutschsprachigen Raum geschah dies zuletzt zum Beispiel mit Johannes Orasche und Christian Brugger.

Die MotoGP-WM geht auch weiterhin den offensiven Weg in den sozialen Netzwerken und auch via TikTok, wo viele Nebenschauplätze gezeigt werden, wie Marc Márquez, der über sein Privatleben spricht.

Die Video-Plattform TikTok ist derzeit das beliebteste Social-Tool für die junge Zielgruppe, MotoGP generierte in relativ kurzer Zeit bereits mehr als 2,6 Millionen Follower.