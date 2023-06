Takaaki Nakagami: Gibt ihm Honda die siebte Chance?

Bereits 2022 gab es Diskussionen, ob Takaaki Nakagami im LCR-Honda-Team nach fünf mittelprächtigen MotoGP-Jahren seinen Platz räumen muss. Was sich der 31-Jährige für 2024 erhofft.

Als Moto2-Vizeweltmeister 2022 hat sich der Japaner Ai Ogura für höhere Aufgaben empfohlen, aber gleichzeitig festgehalten, dass er für 2023 für die MotoGP-WM noch nicht bereit wäre. Der dreifache GP-Sieger blieb für dieses Jahr in der mittleren Hubraumkategorie und galt vor der Saison als Titelfavorit.

Allerdings bremste den 22-Jährigen ein Motocross-Unfall Anfang März aus. Er erlitt eine Luxation des Handgelenks und einen Kahnbeinbruch, zudem wurden die Bänder beschädigt. Ogura wurde zwar umgehend in Barcelona operiert, die beiden Vorsaison-Tests und auch der WM-Auftakt Ende März in Portimão kamen aber zu früh.

Beim zweiten Event in Argentinien war Ogura zwar wieder dabei, verzichtete aber auf den Rennstart. In Austin hatte er sein Renncomeback, in den vier Grands Prix seither eroberte er aber nur neun Punkte, mit dem neunten Platz in Le Mans als bestes Ergebnis. Das Thema MotoGP ist vorerst in die Ferne gerückt, was wiederum die Position von Nakagami bei Honda stärkt.

Bereits im Vorjahr stand der 31-Jährige auf der Kippe und bei Honda wurde darüber nachgedacht, Nakagami in eine andere Rennserie zu transferieren, zum Beispiel in die Superbike-WM.

Nakagami fährt seit 2018 MotoGP und konnte die Erwartungen nie gänzlich erfüllen. Drei vierte Plätze in Jerez 2020, Valencia 2020 und Jerez 2021 sind die einzigen Lichtblicke. Dazu kommt eine Pole-Position 2020 in Aragón, doch damals stürzte Nakagami bereits nach wenigen Kurven.

Bisher stehen die WM-Ränge 20, 13, 10, 15 und 18 zu Buche, aktuell liegt Taka in der MotoGP-WM an 16. Position, mit 24 Punkten aus zwölf Rennen.

Nakagami, der sich selbst um seine Belange kümmert, wird bald das Gespräch mit HRC-Manager Tetsuhiro Kuwata suchen. «Auf dem Sachsenring oder spätestens in Assen werde ich mich mit ihm zusammensetzen», verriet Taka. «Nach Assen kommt die lange Sommerpause, ich muss vorher wissen, in welche Richtung es geht. Ich möchte wissen, was sie über meine Zukunft denken. Meine Priorität ist, in meinem jetzigen Team in der MotoGP-WM zu bleiben. Noch habe ich keinen Plan B oder C.»

«Ich habe das Potenzial, um in diesem Fahrerlager zu bleiben, daran gibt es keine Zweifel», meint Nakagami. «Ich bin aber nicht in der besten Situation, weil wir straucheln und nach Verbesserungen für das Motorrad suchen. Mir bleibt nichts anderes, als mein Bestes zu geben und zu versuchen, konkurrenzfähig zu sein. Dazu gehört auch, dass ich das Rennen fahren genieße.»

Sollte HRC auf Zeit spielen, weil sie die Entwicklung von Ogura abwarten wollen, wie lange kann Nakagami warten? «In der Sommerpause sollte ich etwas wissen», bemerkte der LCR-Pilot. «Oder spätestens bis Montmelo Anfang September. Sie wissen, dass meine Deadline wie ihre in der Zeit um Montmelo herum ist. Bevor wir detaillierte Gespräche führen, müssen wir die ersten Schritte in diese Richtung unternehmen.»

Beim prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen Anfang August in Suzuka kann Nakagami wegen der Terminkollision mit der MotoGP-WM in Silverstone nicht dabei sein. Honda wird mit den beiden Superbike-WM-Werksfahrern Iker Lecuona und Xavi Vierge sowie Tetsuta Nagashima antreten.

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.