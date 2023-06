Fabio Quartararo (6./Yamaha): «Das ist sehr kritisch»

Fabio Quartararo schaffte es auf dem Sachsenring als Sechster erstmals seit Austin wieder ins Q2. Der Yamaha-Werksfahrer erläuterte seine Strategie und übte dabei einmal mehr Kritik am neuen MotoGP-Wochenendformat.

Als Vorjahressieger reist Fabio Quartararo guter Hoffnung an den Sachsenring und hofft, eine Reihe erfolgloser Rennen mit seinem zweiten Podestplatz der Saison hinter sich zu lassen. Am Freitag des «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» stellte der Yamaha-Star seine M1 auf Platz 6 und sicherte sich somit erstmals seit Austin einen direkten Platz im Qualifying 2. Doch anschließend gestand er: «Ich hatte nicht das beste Gefühl. Dennoch tut es gut, direkt im Q2 zu stehen.»

Trotz seines sicheren Platzes im Kampf um Pole-Position kritisierte Quartararo das neue Wochenendformat: «Dass nur zwei Sitzungen über das direkte Weiterkommen ins Q2 entscheiden ist sehr kritisch.»

Als Zielsetzung für den Deutschland-GP hatte Quartararo am Donnerstag die Top-10 angepeilt. Ob sich daran nach dem ersten Tag etwas geändert hat? «Nein, ich muss mir kleine Ziele setzen und diese Schritt für Schritt angehen», entgegnete El Diablo. «Mein erstes Ziel war es, direkt ins Q2 zu kommen. Ich bin optimistisch. Es wäre super, im Qualifying auf Platz 6 zu landen. Aber natürlich will ich mehr.»

Auf die Tagesbestzeit von Mooney VR46-Ducati-Ass Marco Bezzecchi büßte der 24-jährige Franzose 0,352 sec ein und betonte: «Wir müssen herausfinden, wo wir uns am Samstag verbessern können.»

Doch anstatt sich nach vorne zu orientieren, blickte der MotoGP-Weltmeister von 2021 auf die hinter ihm lauernde Konkurrenz: «Ich hoffe, wir finden noch etwas, das wir verbessern können. Denn auf den Fahrer vor mir fehlen bereits zwei Zehntelsekunden. Ich muss einen Schritt machen, um meine Position zu halten.»

Das zweite Training wurde zwei Mal durch eine rote Flagge unterbrochen. Quartararo ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erklärte, was in solchen Fällen wichtig ist. «Es kommt ganz auf deine Strategie an. Ich habe dem Team gesagt, dass ich meinen Zeitenangriff früh setzen möchte. Daher hatte ich beide Zeitenattacken zum Zeitpunkt der Roten Flagge schon absolviert. Aber wenn du natürlich bis zur letzten Minute wartest, kann so ein Zwischenfall hinderlich sein.»

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547



MotoGP-Ergebnis FP2, Sachsenring:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

13. Oliveira, Aprilia, + 0,591

14. Zarco, Ducati, + 0,604

15. Viñales, Aprilia, + 0,614

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,586

18. Marc Márquez, Honda, + 1,870

19. Folger, KTM, + 2,634

20. Nakagami, Honda, + 3,679



MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring:

1. Zarco, Ducati, 1:20,702 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,152

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,195

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,253

5. Martin, Ducati, + 0,330

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Brad Binder, KTM, + 0,397

8. Bagnaia, Ducati, + 0,415

9. Di Giannantonio, Ducati + 0,508

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,511

11. Nakagami, Honda, + 0,579

12. Marini, Ducati, + 0,633

13. Viñales, Aprilia, + 0,667

14. Miller, KTM, + 0,696

15. Oliveira, Aprilia, + 0,733

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,972

17. Bastianini, Ducati, + 1,028

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,374

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,470

20. Folger, KTM, + 2,116