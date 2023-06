Fabio Quartararo: «Unsere Pace wurde sogar langsamer»

Fabio Quartararo (neben Brad Binder und Johann Zarco) am Donnerstag in Sachsen

Vorjahressieger Fabio Quartararo geht mit bescheidener Zielsetzung in den Sachsenring-GP 2023. Zumindest sorgte sein Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli für ein Lächeln im Gesicht des Franzosen.

Im Vorjahr triumphierte Fabio Quartararo auf dem Sachsenring, es ist sein bisher letzter Sieg. In der laufenden Saison schaffte er erst einmal den Sprung in die Top-3. In der WM-Tabelle liegt er mit 77 Punkten Rückstand nur auf Rang 8. Entsprechend zurückhaltend gab er sich am Donnerstag vor dem Motorrad Grand Prix Deutschland 2023.

«Ich weiß nicht, ob ich vorne dabei sein kann. Ehrlich gesagt ist mein Hauptziel für dieses Wochenende, von Freitag an in den Top-10 zu sein, damit wir uns im Qualifying zumindest einen guten Startplatz sichern können. Die jüngsten Qualifyings waren für uns fürchterlich», erinnerte der Yamaha-Star an die verpassten Q2-Teilnahmen in Le Mans und Mugello. «Hoffentlich können wir einen Schritt machen. Zunächst geht es darum, ins Q2 zu kommen. Idealerweise wäre das Ziel dann, aus den ersten zwei Reihen zu starten. Das Rennen ist dann eine andere Sache.»

Bei seinen drei bisherigen MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring stand Quartararo übrigens immer in der ersten Startreihe.

Die Problematik mit der aktuellen Yamaha M1: «Wo auch immer wir im Moment hinkommen, wir sind in Sachen Pace sogar ein bisschen langsamer als im Vorjahr», seufzte der MotoGP-Weltmeister von 2021 und WM-Zweite von 2022. «Die Sache ist, dass sich zehn Fahrer gesteigert haben und jetzt vor uns sind. Es sind jetzt also mehr Fahrer vorne, mit sehr geringen Zeitunterschieden, wir dagegen hängen weiter zurück. Hoffentlich sind wir auf einer kurzen Strecke wie hier auf dem Sachsenring weiter vorne, ich werde natürlich mein Bestes geben. Von Freitagmorgen an werden wir 100 Prozent geben müssen.»

Trotz der Schwierigkeiten will der 24-jährige Franzose nicht unbedingt vom bisher härtesten Moment seiner Karriere sprechen. «Meiner gesamten Karriere nicht, nein, aber der härteste Moment in der MotoGP-Klasse schon», schränkte er ein. «Ich habe Mühe es zu verstehen, weil wir keine großen Veränderungen vorgenommen haben, das Fahrverhalten sich aber komplett verändert hat. Schon seit dem Vorjahr geht uns einiges ab, aber vor allem in dieser Saison habe ich Mühe, besonders mit frischen Reifen eine schnelle Runde zu fahren. Wir müssen eine Lösung finden und das Beste herausholen.»

Die Schlagfertigkeit seines Teamkollegen Franco Morbidelli auf die immer wiederkehrende Frage nach dessen Zukunft («Will ich denn ein weiteres Jahr bei Yamaha?») belustigte «El Diablo» sichtlich. In die Angelegenheit einmischen will sich der Franzose aber nicht. «Ich habe ziemlich gelacht, als ich das Video gesehen habe, aber es ist nicht mein Job, seine Aussagen zu bewerten. Das ist nicht wirklich meine Sache, ich werde nicht darauf eingehen. Ich glaube, er und Yamaha wissen schon, was sie tun.»

