Marc Márquez (Honda) stürzt: «Diesmal bin ich zornig»

Der turbulente Freitag auf dem Sachenring gipfelte in einer Kollision zwischen Johann Zarco und Marc Márquez in der Startkurve.

Marc Márquez erlebte heute auf dem Sachsenring einen turbulenten Freitag. Er musste im FP1 einen gehörigen Wackler hinnehmen, zeigte dann einen Save in Kurve 12 im FP2, es folgte ein heftiger Wackler in Kurve 11 (und Mittelfinger in der Onboard-Kamera zu sehen). Am Ende passierte noch ein Sturz in Kurve 1 – und sein Bike hat dort den bedauernswerten Johann Zarco abgeräumt.

«Die Kameras haben alles gut eingefangen» stellte der Repsol-Honda-Werkspilot auf seine eindeutige Geste angesprochen fest. «Es war eine brenzlige Situation, das Adrenalin ist super hoch gekocht, denn ich hatte gerade einen Crash in einer sehr schnellen Kurve abgefangen. Ich hatte an diesem Tag schon vorher sehr, sehr viele Warnschüsse bekommen. Ich dachte, ich muss jetzt etwas langsamer fahren und meinen Speed anpassen.»

«Natürlich haben wir jetzt am Freitag noch Arbeit vor uns, denn wir müssen einiges Gravierendes ändern, wenn wir uns verbessern wollen», stellte Márquez fest. «Der Sachsenring ist eine Piste, die ich liebe, das hat man heute gleich in der Früh gesehen. Aber kurz nachdem ich in der Früh rausgefahren bin, bin ich ans Limit gestoßen. Es ist leicht, hier zu fahren, aber wenn du an dieses Limit stoßt, kannst du nichts mehr machen, das Limit lässt sich nicht überwinden.»

Marc stellte auch fest, er sei mit dem Medium-Vorderreifen im zweiten Training rasch ans Limit gekommen.

Der Spanier setzte auch ein Bike mit einer kürzeren Hinterradschwinge ein und ließ nach einer Schrecksekunde wegen eines Hinterrad-Slides das Set-up ändern. «Diesen bangen Moment habe ich mit dem Bike mit dem längeren Radstand erlebt», schilderte Marc. «Wir müssen beim Set-up für den Samstag einen Kompromiss finden. Ich habe heute sehr viele Warnschüsse bekommen, das Bike benimmt sich sehr seltsam. Ich bin heute mehrmals fast per Highsider runtergeflogen. Wir müssen jetzt rausfinden, wie wir uns am Samstag steigern können. Bisher haben wir das noch nicht verstanden.»

Beim Zusammenstoß mit Johann Zarco – was ist da passiert? Hat Marc den Franzosen beim Verlassen der Boxengasse gesehen?

«Das ist eine Frage, die ihr ihm stellen müsst», entgegnete der Spanier verärgert. «Ihr wisst: Ich bin ein Mensch, der nach einem Fehler zugibt: 'Ich habe einen Fehler gemacht.' Aber diesmal bin ich zornig. Denn wenn jemand diese Situation verhindern hätte können, wäre es Johann gewesen. Der Mensch, der von der Boxengasse auf die Piste fährt, muss sich nach hinten umschauen. Und wenn auf der Zielgeraden ein Fahrer angebraust kommt, besonders in der letzten Trainingsminute, musst du bei der Boxenausfahrt anhalten. Es macht keinen Sinn, dort rauszufahren und einfach von der Ideallinie wegzubleiben, denn in dieser Kurve kann sehr rasch beim Bremsen das Vorderrad blockieren. Ganz besonders groß ist diese Gefahr in der letzten Minute des Trainings. Das haben wir heute dort bei Quartararo und Aleix Espargaró gesehen.»

«Ja, ich habe also das Vorderrad aus der Kontrolle verloren. Wir hatten Riesenglück, dass wir bei diesem Crash heil davongekommen sind», seufzte der Honda-Star. «Ich habe dann gleich gehört: ‚Marc ist gefährlich!‘ Aber wenn jemand diese Situation vermeiden hätte können – dann war es Johann!»

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring:

1. Zarco, Ducati, 1:20,702 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,152

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,195

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,253

5. Martin, Ducati, + 0,330

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Brad Binder, KTM, + 0,397

8. Bagnaia, Ducati, + 0,415

9. Di Giannantonio, Ducati + 0,508

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,511

11. Nakagami, Honda, + 0,579

12. Marini, Ducati, + 0,633

13. Viñales, Aprilia, + 0,667

14. Miller, KTM, + 0,696

15. Oliveira, Aprilia, + 0,733

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,972

17. Bastianini, Ducati, + 1,028

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,374

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,470

20. Folger, KTM, + 2,116