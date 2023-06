Jorge Martin (2./Ducati): «Bester Freitag der Saison» 16.06.2023 - 18:42 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Jorge Martin beim Anbremsen auf dem Sachsenring

Jorge Martin strotze am Freitag des Deutschland-GP vor Selbstvertrauen. Um am Sonntag zum dritten Mal in Folge auf dem MotoGP-Podest zu stehen, will der Pramac-Ducati-Pilot vor allem einen Bereich perfektionieren.