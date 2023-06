Brad Binder (KTM): «Kann 30 Meter später bremsen»

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder hatte bei der Zeitenjagd im FP2 auf dem Sachsenring zweimal Pech und verpasste den direkten Einzug ins MotoGP-Qualifying 2 um 0,063 sec. Für Samstag ist er dennoch optimistisch.

«Kein schlechter Tag, das Gefühl war ganz gut», fasste Brad Binder den Freitag zusammen, den er als Elfter beendete und am Samstag ins Qualifying 1 muss, weil er um 0,063 sec zu langsam war. «Es ist schade, dass ich es so knapp nicht direkt ins Q2 geschafft habe.»



Nur die Top-10 der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 kommen direkt ins Q2, in dem die Startplätze 1 bis 12 ausgefahren werden. Die restlichen Fahrer müssen den Umweg über das Q1 gehen, aus dem die zwei schnellsten ins Q2 nachrücken.

Binder hatte gleich zweimal Pech: Als er das erste Mal mit einem neuen Hinterreifen auf Zeitenjagd ging, wurde die Session wegen einem gestürzten Fahrer unterbrochen. Beim zweiten Versuch wurden wegen eines erneuten Sturzes gelbe Flaggen gezeigt, womit eine Zeitverbesserung unmöglich war.

«Q1 ist meine letzte Chance», weiß der Südafrikaner. «Wenn ich es schaffe dort weiterzukommen, dann bin ich mir sicher, dass im Q2 einiges drin liegt. So entspannt war ich selten, wenn ich ins Q1 musste, denn ich fühle mich stark. Was immer das Team seit Mugello geändert hat, das Motorrad fühlt sich jetzt in der Rollphase viel besser an. In Kurve 1 hinein kann ich 30 Meter später bremsen als letztes Jahr. Das ist sehr eindrucksvoll und angenehm. Und in den langgezogenen Kurven habe ich eine viel bessere Kontrolle über das Vorderrad, es neigt viel weniger zum Einklappen. Ich vermute, das ist eine Kombination der vielen neuen Teile. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir mehr Spielraum haben. Ich meine, dass wir viele Probleme gelöst haben.»

Für die Bestzeit am Freitag sorgte Marco Bezzecchi aus dem Team Mooney VR46 Ducati, die Top-10 fuhren innerhalb 0,431 sec.

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547

