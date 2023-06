Turbulentes FP2 auf dem Sachsenring: Bezzecchi vorne

Gleich zweimal musste das zweite Training der MotoGP-Klasse auf dem Sachsenring nach Stürzen mit roter Flagge unterbrochen werden. Besonders Johann Zarco hatte bei einem Unfall mit Marc Márquez viel Glück.

Nach dem Regen am frühen Nachmittag war die Strecke für den Beginn des zweiten Trainings der MotoGP-Klasse wieder trocken. Mit 17 Grad Luft- und 22 Grad Asphalttemperatur war es aber kühl und windig.

Takaaki Nakagami stürzte schon in seiner vierten Runde in der schnellen Kurve 11, der ersten Rechtskurve nach sieben Linkskurven. Der Japaner rappelte sich rasch wieder auf, aber seine LCR-Honda wurde übel zugerichtet. Trümmerteile auf der Strecke sorgten für eine kurze Unterbrechung, weil die Fahrbahn erst wieder gereinigt werden musste. Nach wenigen Minuten wurde die Boxengasse wieder geöffnet.

Marc Márquez, der schon im ersten Training einen Schreckmoment überstanden hatte, fing einen drohenden Sturz im Gegensatz zu seinem einzigen verbliebenen Markenkollegen wenig später mit einem seiner Saves in der Sachsenkurve ab.

Zur Halbzeit der 60-minütigen Session sorgte dann RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández für einen Aufreger: Er stürzte im Ausgang der Wasserfall-Kurve 11 und schlitterte die Fahrbahn entlang bergab. Der Madrilene ging auf eigenen Beinen davon, wurde aber zur Kontrolle ins Medical Centre gebracht – dort befand sich auch schon Nakagami.

Fernández-Teamkollege Miguel Oliveira stürzte in Kurve 10, nachdem er zuvor einen beachtlichen Sprung in der kombinierten Zeitenliste gemacht hatte. Sachsenring-König Márquez zeigte eine Rodeo-Einlage in Kurve 10 – der dritte Schreckmoment von Marcs Arbeitstag, wobei die letzte Viertelstunde und die finalen Zeitenjagden noch bevorstanden.

13 Minuten vor Schluss unterbot Jorge Martin als Erster die Vormittagsbestzeit seines Pramac-Teamkollegen Johann Zarco. WM-Leader Pecco Bagnaia setzte acht Minuten vor Schluss in 1:20,371 min eine neue Richtzeit.

Maverick Viñales flog fünf Minuten vor Schluss in Kurve 1 ab. Er blieb unverletzt, aber zwei Minuten später gab es noch eine üble Szene in derselben Kurve: Marc Márquez stürzte über die Front und seine RC213V schoss Johann Zarco ab, der gerade aus der Boxengasse gekommen war. Die GP23 des Pramac-Routiniers brach in zwei Teile, die roten Flaggen wurde geschwenkt, aber glücklicherweise gingen beide Fahrer auf eigenen Beinen davon.

Nach einer kurzen Unterbrechung ging es in die letzten drei Minuten – und «Diggia» stürzte in Kurve 11. Nach der Gelbphase blieb nur noch Zeit für eine fliegende Runde: Bezzecchi fuhr mit Bagnaia als Referenz in 1:20,271 min noch eine neue Tagesbestzeit.

Aleix Espargaró schaffte trotz seines verletzten Sprungbeins Platz 3, hinter Pecco Bagnaia und Jack Miller zog Yamaha-Star Fabio Quartararo als Sechster erstmals seit Austin wieder in das Q2 ein. Zarco reichte seine Vormittagsbestzeit für ein Q2-Ticket.

Alex Márquez stürzte im Finish in Kurve 13, hielt sich aber dennoch in den Top-10. Marc Márquez dagegen ging zwar wie Zarco wieder auf die Strecke, kam allerdings nicht mehr rechtzeitig über Start-Ziel und muss am Samstag den Umweg über Q1 antreten.

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring:

1. Zarco, Ducati, 1:20,702 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,152

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,195

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,253

5. Martin, Ducati, + 0,330

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Brad Binder, KTM, + 0,397

8. Bagnaia, Ducati, + 0,415

9. Di Giannantonio, Ducati + 0,508

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,511

11. Nakagami, Honda, + 0,579

12. Marini, Ducati, + 0,633

13. Viñales, Aprilia, + 0,667

14. Miller, KTM, + 0,696

15. Oliveira, Aprilia, + 0,733

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,972

17. Bastianini, Ducati, + 1,028

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,374

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,470

20. Folger, KTM, + 2,116