Warm-up Sachsenring: Nächster Sturz von Marc Márquez!

Nach der aufsehenerregenden Kollision mit Zarco am Freitag und drei Quali-Stürzen innerhalb einer halben Stunde flog Marc Márquez im Warm-up auf dem Sachsenring schon in der dritten Runde ein fünftes Mal ab.

Fabio Di Giannantonio hatte im Warm-up schon bei der Ausfahrt aus der Boxengasse Probleme und musste seine GP22 zurück an die Gresini-Box schieben. Den Aufreger der zehnminütigen Session lieferte aber einmal mehr Marc Márquez: Der Honda-Star stürzte in seiner dritten Runde in Kurve 7 per Highsider schwer – es war sein bereits fünfter Crash an diesem Wochenende!

Der 30-jährige Spanier wirkte angeschlagen. Er kauerte zunächst im Kiesbett, stand dann zwar auf, musste sich aber abstützen und wurde von Marshals begleitet. Während der achtfache Weltmeister kopfschüttelnd gegen die Leitplanken lehnte, waren in der Repsol-Honda-Box betretene Gesichter zu sehen.

Márquez begab sich dann auf direktem Weg in den Truck des Honda-Werksteams, wo ihn MotoGP-Arzt Dr. Ángel Charte aufsuchte. Für weitere Untersuchungen ging es dann ins Medical Centre an der Strecke.

Warm-up-Bestzeit fuhr bei strahlendem Sonnenschein unterdessen Mooney-VR46-Ass Marco Bezzecchi in 1:20,999 min vor zwei Ducati-Markenkollegen, Jorge Martin und Pecco Bagnaia. «Bez» unternahm auf dem Weg zurück an die Box auch noch einen Ausritt durch das Kiesbett, als er sich die «Long Lap»-Schleife anschaute.

MotoGP-Ergebnis Warm-up, Sachsenring (18. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,999 min

2. Martin, Ducati, + 0,062

3. Bagnaia, Ducati, + 0,098

4. Oliveira, Aprilia, + 0,134

5. Quartararo, Yamaha, + 0,198

6. Nakagami, Honda, + 0,224

7. Zarco, Ducati, + 0,237

8. Binder, KTM, + 0,303

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,372

12. Marini, Ducati, + 0,390

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,413

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,457

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,572

16. Bastianini, Ducati, + 0,588

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,817

18. Viñales, Aprilia, + 0,986

19. Marc Márquez, Honda, + 1,288

20. Folger, KTM, + 1,755

MotoGP-Ergebnis Q2, Sachsenring (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:21,409 min

2. Marini, Ducati, + 0,078 sec

3. Miller, KTM, + 0,083

4. Zarco, Ducati, + 0,356

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,527

6. Martin, Ducati, + 0,586

7. Marc Márquez, Honda, + 0,604

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,635

9. Binder, KTM, + 0,638

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,813

11. Bastianini, Ducati, + 0,830

12. Quartararo, Yamaha, + 1,012



Die weitere Startaufstellung:

13. Viñales, Aprilia, 1:27,269 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:27,692

15. Augusto Fernández, KTM, 1:27,734

16. Oliveira, Aprilia, 1:27,882

17. Morbidelli, Yamaha, 1:27,908

18. Nakagami, Honda, 1:28,404

19. Raúl Fernández, Aprilia, 1:29,119

20. Folger, KTM, 1:29,712