Taka Nakagami: «Teste Kalex-Chassis in Assen erneut»

LCR-Fahrer Takaaki Nakagami durfte auf dem Sachsenring zwar auch erstmals das Kalex-Chassis testen. Als einzig verbliebener Honda-Pilot für das Rennen am Sonntag entschied er sich aber zumindest vorläufig dagegen.

Beim Motorrad Grand Prix Deutschland stand erstmals auch in der LCR-Box ein Kalex-Chassis zur Verfügung. In Abwesenheit des verletzten Austin-Siegers Alex Rins setzte es sein Teamkollege Takaaki Nakagami im Training am Freitag zum ersten Mal ein. Im Sprint am Samstagnachmittag und im 30-Runden-Rennen am Sonntag bevorzugte der 31-jährige Japaner dann allerdings sein übliches TSR-Chassis an der RC213V.

«Wir haben das Kalex-Chassis am Freitag in beiden Sessions getestet, von Samstag an haben wir aber nur mein Standard-Chassis verwendet», bestätigte der LCR-Idemitsu-Fahrer. Das lag nicht etwa an seinem schweren Crash zu Beginn des FP2. «Das Chassis war zum Glück in Ordnung, wir konnten für den Samstag also wieder ein Bike mit Kalex-Chassis und eines mit meinem Standard-Chassis vorbereiten», berichtete «Taka».

«Die Bedingungen am Freitagvormittag waren knifflig, am Samstagmorgen und im Q1 war es nass, ich hatte also nicht so viele Runden mit dem Kalex-Chassis absolviert und deshalb nicht genug Vertrauen, um es im Sprintrennen zu verwenden – einfach um sicher zu gehen, weil wir sechs Rennwochenenden mit dem Standard-Chassis absolviert hatten und damit einfach über mehr Erfahrung verfügen», erklärte Nakagami, der am Sonntag auf dem Sachsenring als einziger Honda-Pilot in der Startaufstellung stand und auf Rang 14 landete.

Ganz zur Seite geräumt wurde das Chassis aus Bobingen bei LCR aber nicht. «Unser Plan sieht vor, dass wir es in Assen wieder probieren und einen Vergleichstest machen», kündigte Taka mit Verweis auf die Dutch TT am kommenden Wochenende an.

Der erste Eindruck überzeugte den WM-17. allerdings noch nicht. «Marc ist auch mit dem Kalex-Chassis gestürzt. Wir haben uns am Samstag bei der Physiotherapie getroffen und ich habe mit ihm gesprochen. Selbst mit unterschiedlichen Chassis ist das Feeling dasselbe: Man hat kein Vertrauen, der Grip am Hinterrad fehlt und das Vorderrad klappt ein. Das Kalex-Chassis hilft für das Vertrauen also nicht, wir werden es aber noch einmal probieren», bekräftigte Nakagami.

Sein Teamkollege in der LCR-Box wird für die Dutch TT – wie berichtet – HRC-Testfahrer Stefan Bradl sein, der Alex Rins ersetzen wird.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring (18. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 30 Runden in 40:52,449 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,064 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +7,013

4. Marco Bezzecchi, Ducati, +8,430

5. Luca Marini, Ducati, +11,679

6. Jack Miller, KTM, +11,904

7. Alex Márquez, Ducati, +14,040

8. Enea Bastianini, Ducati, +14,859

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +17,061

10. Miguel Oliveira, Aprilia, +19,648

11. Augusto Fernández, KTM, +19,997

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +22,949

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +25,117

14. Takaaki Nakagami, Honda, +25,327

15. Raúl Fernández, Aprilia, +25,503

16. Aleix Espargaró, Aprilia, +28,543

17. Jonas Folger, KTM, +48,962

– Brad Binder, KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Viñales, Aprilia, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Rdn in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.