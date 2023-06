Stefan Bradl (Honda): «Job machen und gesund bleiben»

Alex Rins wurde in Madrid erfolgreich ein zweites Mal am in Mugello lädierten Bein operiert, HRC-Testfahrer Stefan Bradl ist am Wochenende in Assen als Ersatzmann im LCR-Kundenteam im Einsatz.

Zwölf Tage nach der ersten Operation in Florenz unterzog sich Alex Rins am heutigen Donnerstag in Madrid einem zweiten Eingriff an seinem rechten Bein. Dabei entfernten die Ärzte den externen Fixateur und stabilisierten die Brüche im Schien- und Wadenbein mit Platten und Schrauben intern. Vom LCR Team kam am frühen Nachmittag die gute Nachricht: «Alles ist gut gegangen.»

Auf dem Sachsenring wurde der Austin-Sieger noch nicht ersetzt, an diesem Wochenende sitzt bei der Dutch TT Stefan Bradl auf der RC213V in den LCR-Castrol-Farben. Zuletzt sprang der Honda-Testfahrer im Kundenteam von Lucio Cecchinello 2018 als Ersatz für Cal Crutchlow in Sepang und Valencia ein. LCR-Stammfahrer war der Deutsche bekanntlich von 2012 bis 2014, mit dem zweiten Platz in Laguna Seca als Highlight der Zusammenarbeit.

«Es fühlt sich gut an, wieder in diesem Team zu sein und diese Farben zu tragen, ich bin zurück in einer schönen Familie», hielt Bradl fest. «Wir sind immer in Kontakt geblieben, ich kenne all die Jungs. Es ist also nicht so, dass ich nervös in eine neue Box kommen würde. Alles fühlt sich vertraut an. Ich bin glücklich, wieder im Team zu sein, aber natürlich wünsche ich Alex eine schnelle Genesung.»

«Wir versuchen in der Zwischenzeit unser Bestes. Wir wissen alle, dass die Situation keine einfache ist. Wir können nur versuchen, ruhig zu bleiben, unseren Job zu machen und versuchen, gesund zu bleiben. Ich weiß es nicht, aber ihr habt vielleicht nachgerechnet, wie viele Rennen ich bei Honda schon als Ersatzfahrer bestritten habe», schob der Moto2-Weltmeister von 2011 nach. Insgesamt steht er vor seinem 36. GP-Einsatz seit dem Ende seiner Stammfahrerkarriere bei Aprilia 2016.

Der 33-jährige Bayer, der in dieser Woche eineinhalb Tage in Misano getestet hat, war beim Deutschland-GP noch für ServusTV als Experte im Einsatz. Angesichts der Sturzserie von Repsol-Honda-Star Marc Márquez meinte Bradl am vergangenen Wochenende, er sei froh, nicht auf der RC213V sitzen zu müssen. «Das habe ich im Sinne von Marc gemeint, weil sein Anspruch natürlich ein anderer als meiner ist», stellte Bradl am Donnerstag in Assen klar.

«Ich muss schauen, dass ich fit bleibe und das Projekt weiter am Laufen halte. Unser japanischer Testfahrer Nagashima ist aktuell verletzt, deshalb ist es auch wichtig, im Kopf bei der Sache zu bleiben und nicht zu versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Wenn sich die Chance ergibt, dann ist es sowieso klar – und das habe ich noch, dass ich schon rankommen will, wenn ich jemanden vor mir sehe. Wenn ich das nicht mehr hätte, hilft auch das Testen nichts. Denn dann kann ich drei oder vier Sekunden langsamer fahren und denken: ‚Oh cool, schön.‘ Bringen tut das aber nichts. Die Motivation kommt automatisch, wenn du auf dem Motorrad sitzt», erklärte Bradl zu seiner Herangehensweise.

Für Bradl ist es der dritte Renneinsatz in diesem Jahr, nachdem er in Austin Marc Márquez ersetzt hat und in Jerez mit einer Wildcard angetreten war. Beim Spanien-GP sammelte er als 14. zwei WM-Punkte. Im Vorjahr landete Stefan in Assen als Márquez-Ersatz auf Rang 18.

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.