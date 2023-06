Takaaki Nakagami: «Honda muss sicherer werden»

LCR-Fahrer Takaaki Nakagami rätselt, warum die Honda-Piloten meist per Higshider von ihrer RC 213V katapultiert werden. Dabei betonte der Japaner, in welchem Bereich dringend eine Balance gefunden werden muss.

LCR-Honda-Ass Takaaki Nakagami war am Sonntag auf dem Sachsenring als Alleinkämpfer unterwegs, nachdem sich neben Alex Rins und Joan Mir auch Márc Márquez bei einem bösen Highsider im Warm-up verletzt hatte.

Die Tatsache, dass die Honda-Piloten meist per Highsider zu Sturz kommen, gab dem 31-Jährigen aus Chiba zu denken. «Das ist etwas Seltsames. Ich weiß nicht, warum die Stürze passieren», rätselte Nakagami und vermutete dann: «Vielleicht wegen der Elektronik, aber ich bin mir nicht sicher. In den letzten Jahren hatten wir unglaublich viele Stürze per Highsider. Das ist nicht normal.»

Daher plädiert der Japaner: «Das Bike muss konkurrenzfähiger, aber auch sicherer werden, das ist das Wichtigste. Wir gehen momentan sehr viel Risiko ein und das, obwohl der Speed nicht da ist. Wir müssen daher die Balance zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit finden.»

Der WM-17. weiter: «Wir verlieren beim Beschleunigen sehr schnell und vor allem unkontrolliert das Hinterrad. Die Elektronik scheint im Bereich der Traktionskontrolle etwas instabil, weshalb sich unser Bike im Gegensatz zu den anderen Herstellern sehr viel bewegt. Hier müssen wir die Balance finden.»

Für das letzte Rennen vor der Sommerpause in Assen macht sich Nakagami Mut: «Die Strecke gefällt mir und ich habe daran gute Erinnerungen. Da der Wetterbericht stabil aussieht, gibt uns das die Chance, in jedem Training kontinuierlich zu arbeiten. Die Situation wird deutlich besser sein als am letzten Wochenende. Für Freitag haben wir einige Ideen für die Elektronik, die wir testen möchten», erklärte der LCR-Honda-Fahrer seinen Plan, der erneut auch das Kalex-Chassis beinhalten wird.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring (18. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 30 Runden in 40:52,449 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,064 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +7,013

4. Marco Bezzecchi, Ducati, +8,430

5. Luca Marini, Ducati, +11,679

6. Jack Miller, KTM, +11,904

7. Alex Márquez, Ducati, +14,040

8. Enea Bastianini, Ducati, +14,859

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +17,061

10. Miguel Oliveira, Aprilia, +19,648

11. Augusto Fernández, KTM, +19,997

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +22,949

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +25,117

14. Takaaki Nakagami, Honda, +25,327

15. Raúl Fernández, Aprilia, +25,503

16. Aleix Espargaró, Aprilia, +28,543

17. Jonas Folger, KTM, +48,962

– Brad Binder, KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Viñales, Aprilia, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Rdn in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.