Jorge Martin (Ducati/6.): «Bezzecchi ist der Favorit»

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin konnte von Startplatz 10 im MotoGP-Sprint von Assen am Samstag nur Schadensbegrenzung betreiben und spricht über seine Probleme mit Reifendruck im Vorderrad.

Jorge Martin (25) kam im MotoGP-Sprint von Assen als Sechster ins Ziel. Der Madrilene, der den Sachenring-Grand Prix dominiert hatte, war zunächst schnell, musste aber zur Mitte des Rennens seinem Kumpel und Aprilia-Landsmann Aleix Espargaró den Vortritt lassen. Danach kam er nie mehr in die Position, die Top-4 vor ihm zu attackieren.

«Ich war schnell in den ersten Runden. In der ersten Kurve ist mir aber ein unglaublicher Fehler passiert auf der Außenspur, ich war dann nur noch 13. Danach habe ich aber sehr schnell aufgeholt und war schon Fünfter», berichtete der Doppelsieger vom Sachsenring.

«Als ich dann versucht habe, Fabio zu attackieren, ist der Reifendruck im Vorderrad plötzlich nach oben geschnellt. Ich habe

dann einfach versucht, das Rennen zu beenden und Daten für den Sonntag zu sammeln, ich konnte nicht mehr ordentlich fahren. Ich war aber bis dahin recht konstant und schnell; hoffentlich haben wir morgen nicht diese Probleme mit dem Reifendruck.»

Zur Startphase meinte Jorge Martin: «Ich denke, meine Linie war am Start okay, aber dann ist Aleix etwas nach außen gegangen. Ich musste das Bike aufrichten und bin auf den Grünstreifen gekommen. Dadurch habe ich einige Plätze verloren, war dann bei Morbidelli – wirklich weit von der Spitze weg. Ich habe aber gut aufgeholt. Es ist gut, dass ich schnell wieder nach vorne kommen konnte.»

«Wir müssen die Sache mit dem Reifendruck für den Sonntag verstehen. Auch wenn ich Zehnter gewesen wäre, dann hätte ich das Problem gehabt. Okay, es hilft, wenn man etwas zurücksteckt, aber die Haftung kommt dann nie mehr so zurück wie es sein sollte. Ich denke, ich hätte mit Pecco um das Podium fighten können. Ich bin wirklich schnell rangekommen, hatte bereits überlegt, wie ich an Fabio vorbeikomme. Bis dahin war ich sehr schnell. Ich hoffe, wir kommen mit dem Reifendruck runter, das würde für morgen viel verbessern.»

Zur Dominanz von Mooney-VR46-Ducati-Reiter Marco Bezzecchi sagt der Spanier: «Es ist schwer zu sagen. Es ist überall ein wenig. Es ist weniger als eine halbes Zehntel in zwei Kurven. Hoffentlich können wir die Lücke schließen, aber im Moment ist er der Favorit. Es ist nicht einfach, den Abstand wettzumachen.»

Wird Martin diesmal in die Datenaufzeichnungen von Pecco Bagnaia schauen, wie Bagnaia in Sachsen in seine? «Ja, vielleicht mache ich dasselbe wie er», lachte der Spanier. «Ich fühle mich aber gut mit dem Bike, gestern war ich Zweiter. Ohne dem Sturz mit dem harten Vorderreifen hätte ich um die erste Reihe fighten können. Morgen ist ein anderes Rennen, alles kann passieren.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.