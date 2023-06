Pecco Bagnaia (2.): «Marco ist sehr konkurrenzfähig»

Weltmeister Pecco Bagnaia konnte im MotoGP-Sprint in Assen nicht viel gegen die Attacke seines Ducati-Markenkollegen Marco Bezzecchi ausrichten und schildert seine Eindrücke aus dem Fight gegen seinen VR46-Kumpel.

Francesco «Pecco» Bagnaia sicherte sich im Sprint von Assen am Samstagnachmittag nach einer soliden Fahrt P2. Er hatte aber keine echten Waffen, um dem Speed von Marco Bezzecchi etwas entgegenzusetzen, der von hinten kam und ihn in der schnellen Veenslang-Passage austrickste.

Interessant: Bagnaia hatte bereits bei der Pressekonferenz nach dem Rennen von Sachsen darauf aufmerksam gemacht, dass sein Kumpel und VR46-Kollege Bezzecchi mit der GP22 Desmosedici in Assen sicher stark sein würde. Dies ist bisher auf dem TT-Circuit auch haargenau eingetreten.

«Nach dem Freitag bin ich happy. Ich habe alles versucht, hatte aber diesmal damit keinen Erfolg. Ich habe versucht, die Lücke auf Marco wieder zu schließen. Ich habe dann aber gespürt, dass ich womöglich zu viel riskiere. In den letzten beiden Runden habe ich daher entschieden, langsamer zu fahren», schilderte Bagnaia.

«Der Freitag war hart, wir haben unsere Lage aber deutlich verbessert. Am Vormittag und im Qualifying habe ich mich gesteigert. Wir verlieren aber im ersten Sektor viel, da müssen wir uns genau anschauen, woran es liegt», erklärte der Weltmeister, für den es bereits das siebte Podium in acht Sprints in der laufenden Saison war.

«Als ich meine Schwächen gesehen habe, war ich schon hinten. Als mich Marco überholt hat, war ich schon am Limit. Ich konnte dann die Lücke von einer Sekunde wieder auf 0,4 Sekunden reduzieren. Es ist aber nicht nur eine Kurve, sondern es sind alle Kurven im ersten Abschnitt, in denen ich an Boden verliere», hielt der Ducati-Werksfahrer fest.

Zum Renn-Sonntag sagte Bagnaia: «Es wird hart sein, Marco ist sehr konkurrenzfähig. Wir haben aber ein wenig aufgeholt.» Dann schaltet sich Bezzecchi mit einem Lächeln ein: «Er spricht so nur vor den Journalisten.» Bagnaia entgegnete sofort: Er hat zu mir aber schon nach der Pole gesagt, dieses Mal schlage ich dich.»

Brad Binder und Fabio Quartararo kamen dem Weltmeister in Finish dann noch sehr nahe. Bagnaia beruhigt: «Ich wusste, wie der Abstand auf die Jungs dahinter war. Ich hatte starkes Chattering am Heck. Ich habe gesehen, dass die anderen 1,3 Sekunden hinten waren. In den Rechtskurven war es gefährlich, ich wollte nicht zu viel riskieren.»

Zu den vielen Track-Limit-Warnungen meinte Bagnaia: «Die schnellen Kurven machen es mit diesem enormen Tempo und den Bewegungen im Bike schwer, die Sache zu kontrollieren. Der Randstein kreuzt zudem einmal die Linie. Auch in Kurve 14 ist es sehr einfach, die Grenzen zu berühren. Ich habe meine einzige Strafe diesbezüglich auch hier in Assen erhalten.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, + 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.