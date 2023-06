Assen, Sprint: Doppelsieg für Ducati, Drama für KTM

Marco Bezzecchi aus dem Team Mooney VR46 Ducati hat nach den Trainings und dem Qualifying auch den Sprint auf dem TT-Circuit in Assen dominiert. Fabio Quartararo (Yamaha) erbte Platz 3.

Der WM-Dritte Marco Bezzecchi (Mooney VR46) qualifizierte sich in Assen für Startplatz 1, die Ducati-Kollegen Pecco Bagnaia und Luca Marini (trotz Sturz im Q2) komplettierten die erste Reihe.



In der zweiten Startreihe sahen wir mit Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) und Aleix Espargaró (Aprilia) einen bunten Markenmix.

Das Honda-Trauerspiel setzt sich in den Niederlanden fort: Takaaki Nakagami brachte die beste RC213V auf Startplatz 14, Marc Márquez steht nach seiner Kollision mit Enea Bastianini im Q1 nur auf Grid-Position 17. Honda-Ersatzfahrer Stefan Bradl wurde im Qualifying 20., GASGAS-Aushilfe Jonas Folger 23. und Letzter.



Sämtliche Fahrer entschieden sich für den weichsten Hinterreifen von Einheitslieferant Michelin.

So lief der 13-Runden-Sprint auf dem TT-Circuit in Assen:



Start: Weltmeister Pecco Bagnaia biegt als Führender in die erste Kurve ein, ihm folgen Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Brad Binder und Luca Marini.



1. Runde: Bagnaia führt vor Binder, Bezzecchi, Quartararo, Luca Marini, Jorge Martin, Johann Zarco, Aleix Espargaró, Maverick Vinales und Jack Miller. Marc Márquez ist 14., Stefan Bradl 18. und Jonas Folger 23.



2. Runde: Bezzechi überholt Binder und ist Zweiter.



4. Runde: Bezzecchi überrumpelt Bagnaia und übernimmt die Spitze, es folgen Binder und Quartararo. Hinter dem Franzosen klafft eine Lücke von 0,8 sec zum Fünften Martin.



5. Runde: Sturz von Fabio Di Giannantonio, Martin schließt zum Spitzenquartett auf.



6. Runde: Der erstplatzierte Bezzecchi kann sich absetzen und liegt 0,7 sec vor Bagnaia, dem Binder, Quartararo, Martin und Aleix Espargaró folgen. Marc Márquez ist 16., Bradl 19. und Folger 22.



8. Runde: Bezzecchi liegt 0,8 sec vor Bagnaia und 1,7 vor dem Dritten Binder. Zum Südafrikaner sind Quartararo, Aleix Espargaró und Martin noch in Schlagweite. Marc Márquez ist 17., Bradl 19. und Folger 22.



10. Runde: Die Top-9, welche im Sprintrennen Punkte erhalten, sind Bezzecchi, Bagnaia, Binder, Quartararo, Aleix Espargaró, Martin, Vinales, Marini und Bastianini.



11. Runde: Binder, Quartararo und Aleix Espargaró kämpfen um Platz 3, Sachsenring-Sieger Martin kann mit dem Trio nicht mehr mithalten.



13. und letzte Runde: Bezzecchi gewinnt in überragender Manier vor Bagnaia. Binder kreuzt als Dritter die Ziellinie, hat in der letzten Runde aber einen Long-lap-Penalty erhalten, weil er wiederholt die Strecke verlassen hat. Weil er die Strafe nicht absolvieren konnte, wurden zu seiner Zeit drei Sekunden addiert, was ihn auf Position 5 zurückwarf. Yamaha-Star Quartararo erbte damit Platz 3.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin* (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Férnandez (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Férnandez (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück



* erhielt eine 3-sec-Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.