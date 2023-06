Oliveira (Aprilia/19.): Zwischen den Márquez-Brüdern

Das Pech klebt ihm an den Racing-Stiefeln: Von Startplatz 11 losgefahren, fand sich Miguel Oliveira im Sprintrennen Eingangs der zweiten Runde an letzter Stelle wieder.

Schwer untendurch muss in dieser Saison der Portugiese Miguel Oliveira. Beim WM-Auftakt in Portimão wurde er von Marc Marquez abgeschossen, in Jerez zog er sich bei einem Zusammenstoss mit Fabio Quartarao eine Schulterverletzung zu. Deren Heilung verzögert sich, weil er vor einer Woche am Sachsenring bei einem Trainingssturz erneut auf diese linke Schulter fiel. Immerhin qualifizierte sich der CryptoDATA RNF Aprilia-Pilot in Assen mit dem zweiten Platz im Qualifying 1 fürs Q2, wo er sich den 11. Startplatz sicherte.

Das Sprintrennen wurde dann jedoch zum Desaster. «Ich hatte einen guten Start, holte einige Positionen auf. Dann wurde ich zwischen Kurve 10 und 11 von Johan Zarco überholt – über dem Limit. Ich musste den Radius weit machen, weitere Fahrer schlüpften vorbei.»

Aus der ersten Runde kam Oliveira auf Platz 12 zurück, dann kam es noch viel schlimmer: «Beim Anbremsen der ersten Kurve Eingangs der zweiten Runde überholte ich Marc Márquez, er war auf der Aussenseite. Von hinten schloss Alex Márquez auf und überholte uns beide. Ich war eingeklemmt zwischen den Márquez-Brüdern und musste die Bremse loslassen, um nicht Alex zu torpedieren, und neben die Strecke ausweichen. Nach diesem Manöver war ich Letzter. Das war mein Rennen.»

Oliveira verhehlt seine Enttäuschung nicht, auch wenn er noch drei Fahrer überholen konnte und Platz 19 belegte. «Am Freitag konnten wir einige Probleme lösen, doch im Sprintrennen schüttelte das Motorrad erneut. Ich war Letzter, hakte das Sprintrennen ab und konzentrierte mich darauf herauszufiltern, was wir im Hinblick auf das Hauptrennen unternehmen müssen, um schneller zu werden. Ich werde beim Hauptrennen mein Bestes geben und sehen, was ich ausrichten kann.»

Siegesgewissheit tönt anders und auf Nachfrage gab Oliveira zu, dass ihn seine Schulter immer noch behindert, vor allem bei Richtungswechseln nach links. Beim Sprintrennen am Samstag über 13 Runden hätte er theoretisch bessere Chancen gehabt als beim Hauptrennen vom Sonntag, das über 26 Runden geht.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, + 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.