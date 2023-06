Marco Bezzecchi (1.): «Mit Pecco immer schwierig»

Marco Bezzecchi liefert bei der Dutch TT in Assen bisher das perfekte MotoGP-Wochenende ab, für den Sonntag schiebt der VR46-Ducati-Jungstar aber eher seinem Kumpel Pecco Bagnaia die Favoritenrolle zu.

Im Vorjahr bescherte Marco Bezzecchi Rossis Mooney VR46 Racing Team in Assen bereits den ersten Podestplatz in der Königsklasse, an diesem Wochenende ließ der 24-jährige Italiener nach Bestzeit in jeder einzelnen Session und im Qualifying den ersten Sprint-Sieg folgen.

«Das ist für mich bisher ein sehr schönes Wochenende», hielt «Bez» am Samstagnachmittag bescheiden fest. «Schon am Freitag war ich recht schnell. Heute habe ich im ersten Sektor noch ein bisschen etwas gefunden, das war gestern noch ein bisschen mein Schwachpunkt. Im Qualifying bin ich eine gute Runde gefahren, vor allem in dem ersten Sektor – und zum Glück war es gut genug, weil Pecco dann auf dem Rest der Runde sehr schnell war und mich fast noch eingeholt hätte.»

Bemerkenswert: Im Qualifying nahmen die Rossi-Schüler aus der VR46 Riders Academy die ganze erste Startreihe ein, denn hinter Pole-Setter Bezzecchi und WM-Leader Pecco Bagnaia sicherte sich Luca Marini Startplatz 3.

Dass Bez die gute Ausgangslage auch schon im Sprint erfolgreich nutzen konnte, freute den zweifachen GP-Sieger der laufenden Saison besonders. «Normalerweise leide ich im Sprint immer ein bisschen – abgesehen von Argentinien und Mugello. Jetzt meinen ersten Sieg in einem Sprint zu feiern, ist sehr positiv. Ich bin sehr glücklich», unterstrich er.

Nur in der Anfangsphase fiel der Pole-Mann kurzzeitig hinter Pecco Bagnaia und Brad Binder zurück. «Ich habe beim Start vielleicht etwas zu sehr versucht, gegen Pecco zu bestehen. Deshalb bin ich ein bisschen weit gegangen und so habe ich auch einen Platz an Brad verloren. Also habe ich mir selbst gesagt, ich müsse ruhig bleiben, aber gleichzeitig Brad schnell überholen, damit Pecco nicht entfliehen kann. Ich habe ein bisschen mit Brad gekämpft und war auf der Bremse in Kurve 9 zum Glück ein bisschen besser, so konnte ich ihn überholen», schilderte der VR46-Ducati-Pilot.

«Dann habe ich Pecco gejagt, wir hatten für ein paar Meter auch einen schönen Fight. Sobald ich vorne war, war ich zum Glück recht schnell. Ich habe gepusht und habe versucht davonzufahren, weil er immer dahinter bleibt. Es ist schwierig mit ihm», grinste Bezzecchi mit Blick auf seinen Kumpel und Trainingspartner Pecco Bagnaia.

«Ich bin nicht immer dahinter», warf Bagnaia in der Pressekonferenz schlagfertig ein. «Er ist sogar meist vorne, aber dieses Mal nicht», reagierte Bezzecchi lachend.

Und wie wird es im GP-Rennen am Sonntag laufen? «Das Rennen am Sonntag wird ganz anders sein, weil die Herangehensweise eine andere ist. Ich bin ziemlich schnell, aber ich glaube, dass Pecco mit dem Medium-Reifen vielleicht ein bisschen besser ist», räumte der WM-Dritte ein. «Ich habe am Vormittag die Medium-Mischung leider nicht ausprobiert, weil ich auch im Hinblick auf den Sprint und den Soft-Reifen noch Zweifel hatte.»

«Ich hoffe, dass ich einen guten Start erwische und zu Beginn auf den vorderen Platzierungen liege, um dem Chaos in der Gruppe zu entfliehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich werde aber auf jeden Fall mein Bestes geben, um wieder so weit wie möglich vorne zu sein», kündigte Bez an.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, + 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.